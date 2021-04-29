新华社华盛顿4月29日电（记者许缘 高攀）美国商务部29日公布的首次预估数据显示，今年第一季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长6.4%。

数据显示，在新冠疫苗广泛接种和联邦政府扩大财政支出等多重因素刺激下，美国消费者和企业增加支出与投资，帮助美国经济加速复苏。当季，占美国经济总量约70%的个人消费支出增长10.7%，非住宅类固定资产投资增长9.9%。

此外，由于推出多项针对新冠疫情的联邦支出计划，联邦政府支出大幅攀升13.9%。

分析人士认为，第一季度经济数据表明，在国内消费和企业投资大幅增长背景下，美国经济已开始正常运转。由于全球范围内疫情形势仍较为严峻，美国贸易水平将继续受到外部环境拖累。

去年12月，美国国会通过总额约9000亿美元的经济纾困法案，为美国经济和家庭注入资金，帮助经济复苏。与此同时，自美国总统拜登今年1月上任以来，新冠疫苗接种速度有所加快，帮助民众重建外出消费的信心，提振经济增长。

美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度经济数据进行三次估算。今年第一季度经济数据修正值将于5月27日公布。

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