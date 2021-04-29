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联合国秘书长：相关方未能同意重启塞浦路斯和谈

2021年04月29日23:25 | 来源：新华社
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　　新华社日内瓦4月29日电（记者凌馨　陈俊侠）为期3天的塞浦路斯问题“5+1”非正式会晤29日在日内瓦结束。联合国秘书长古特雷斯在会后举行的记者会上表示，经过努力后，各方仍未能达成足够共识，重启有关塞浦路斯问题的正式谈判的条件尚不具备。

　　古特雷斯表示，将为塞浦路斯人民的“安全和生计”继续努力。他透露，将于“不久的将来”举行新一轮塞浦路斯问题“5+1”非正式会晤，推动会晤朝着达成共识、重启和谈的方向前进。

　　古特雷斯说，在过去3天的非正式会晤中，各方举行了包括双边会议、全体会议等在内的一系列“密集磋商”。

　　除古特雷斯外，参加此次非正式会晤的还有塞浦路斯希腊族领导人阿纳斯塔夏季斯、塞浦路斯土耳其族领导人塔塔尔、土耳其外长恰武什奥卢、希腊外长登迪亚斯和英国外交大臣拉布。

　　1974年7月，塞浦路斯国民警卫队中的希腊军官策动军事政变，企图推进塞希合并运动。土耳其则以保护当地土族居民为由出兵干预，并控制了塞北部约占全岛三分之一的区域。1983年，土族在塞岛北部宣布成立“北塞浦路斯土耳其共和国”，但目前仅得到土耳其的外交承认。联合国方面在塞浦路斯长期驻有维和部队，并一再斡旋希土两族领导人进行统一谈判。

(责编：郝江震、白宇)

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