新华社科伦坡4月29日电（记者唐璐）据斯里兰卡卫生部29日发布的新冠疫情数据，较前一日新增新冠确诊病例1466例，刷新疫情暴发以来单日新增最高纪录；累计确诊104953例，累计死亡661例。

斯里兰卡去年3月报告首例本土新冠病例，单日新增确诊病例今年2月9日一度达到976例，随后有所下降。但4月中旬斯里兰卡传统新年过后，新增确诊病例数再度升高，27日首次超千例，达到1111例。

斯里兰卡免疫专家吉万达拉28日对媒体说，研究显示此前英国报告的变异新冠病毒B.1.1.7已在斯里兰卡传播，目前几乎在所有社区都有含这种变异病毒的检测样本。

据当地媒体报道，随着新冠患者激增，很多年轻患者因并发症进入重症病房，新冠重症监护病房已达饱和状态。斯里兰卡负责药品生产、供应和监管的国务部长贾亚苏马纳表示，政府将采取措施为新冠患者预留更多重症病房。

斯里兰卡国家预防新冠疫情行动中心负责人席尔瓦28日说，由于变异新冠病毒能快速传播，政府部门将根据疫情发展在部分地区实施隔离，但眼下尚无封锁整个国家的计划，呼吁公众自觉遵守防疫规定以减少新冠病毒传播。

斯里兰卡1月29日启动新冠疫苗接种。据斯卫生部统计，截至29日已接种人数达92.5万。

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