新华社新德里4月29日电（记者胡晓明）中国驻印度大使馆28日邀请中国科学院院士、中国疾病预防控制中心主任高福等国内专家与在印侨胞、中资公司员工、留学生及中国驻印媒体代表举行线上交流，就当前印度抗疫形势、个人防护等进行交流。

在交流中，高福、王贵强、张流波、尹遵栋、张彦平等专家详细解答了大家关心的印度疫情走向、病毒传播方式、个人防护措施、不同场所的防疫方法、疫苗接种等问题，并建议大家在有条件的情况下尽量接种疫苗，对预防重症有重要作用。

中国驻印度大使孙卫东表示，近期，新一轮疫情在印度快速蔓延，势头凶猛。中国政府对同胞的安全健康十分关心，驻印使领馆也在千方百计帮助在印同胞更好应对疫情。

参加线上交流的在印中国同胞纷纷点赞此次活动，表示专家的讲解科学详实、针对性强，大家增进了对印度疫情的客观认识，获得了更多的防疫知识，舒缓了紧张情绪，增强了抗疫信心，今后将继续做好各项防护工作，确保自身健康安全。

印度卫生部29日公布的数据显示，印度较前一日新增新冠确诊病例379257例，已连续8天单日新增病例超过30万例，累计死亡病例达204832例。

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