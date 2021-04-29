新华社北京4月29日电（记者 梅常伟）中国国防部维和事务中心与联合国和平行动部训练司4月29日共同举办线上维和经验交流会。会议主题为“深化中国与联合国维和合作，分享维和培训经验”。双方专家就当前维和训练面临的困难挑战、提升维和训练水平与效能、进一步支持联合国维和行动等进行深入交流。

联合国维和行动是维护国际和平与安全的重要手段。中国军队和警察先后参加近30项联合国维和行动，派出维和人员5万余人次。目前，2500余名中国维和人员在8个任务区和联合国总部执行任务，中国已成为联合国第二大摊款国和会费国，安理会常任理事国第一大出兵国，被联合国誉为“维和行动的关键力量”。在我国推动下，安理会通过了首份关于加强维和人员安全的2518号决议，联合国维和人员安全小组于4月27日在纽约联合国总部成立，中国担任共同主席。

今年是中国恢复联合国合法席位50周年，恰逢中国共产党成立100周年。我国将在维和行动、经济发展、社会人文、脱贫减贫、生态环境等领域举办一系列纪念活动，展现我积极参与联合国事务，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序，为世界和平与发展作出重要贡献的负责任大国形象。

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