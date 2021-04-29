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海外媒体高度评价中国空间站天和核心舱成功发射

张毅荣、华义、张家伟、刘诗月
2021年04月29日21:19 | 来源：新华网
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新华社北京4月29日电 综合新华社驻外记者报道：中国空间站天和核心舱29日由一枚长征五号B遥二运载火箭送入预定轨道，这是中国空间站建造阶段的首次发射。海外媒体对此高度评价，认为中国向着拥有独立自主建造运营的载人空间站的目标迈出了一大步。

德新社29日报道说，在提出载人航天工程“三步走”战略近30年后，中国开始实现拥有自己的太空“前哨”的梦想。文章援引德国前宇航员、斯图加特大学空间系统研究所教授赖因霍尔德·埃瓦尔德的话说，空间站展示了一个国家空间技术的广度，中国空间站可以测试人类在前往月球和火星的路途上还需要什么技术。

报道还说，如果目前在轨运行的国际空间站在未来几年内按计划退役，那么中国可能将在相当一段时期内成为唯一一个在太空中运营长期在轨空间站的国家。

德国《世界报》网站刊文说，天和核心舱是首个发射进入太空的中国空间站舱段，中国正逐步完成其空间站战略。从国际上比较来看，凭借自主载人飞行等实践，中国早已从航天领域的“新手”晋升到“大师班”。与国际空间站一样，科学研究也将是中国空间站计划的重点。文章还说，中国向国际社会打开空间技术合作的大门，而美国从未允许中国人进入国际空间站。

英国路透社29日报道说，中国正加大发展航天项目的力度，包括探月工程、发射火星探测器、建造空间站等。

日本时事社29日报道说，当天的成功发射是中国航天史上首次发射空间站舱段。中国向着建造持久载人太空站点的目标迈出了一大步。中国空间站各组成部分将分多次发射，在地球上空400至450公里高度的轨道上组装。中国政府对与外国研究机构开展航天科研合作表示欢迎。

澳联社29日报道说，中国成功发射了该国第一个可供航天员长期驻留的空间站的核心舱，这是该项目的最新成就。此次发射标志着中国太空探索的又一重大进展，将推动实施空间站建设、为空间站提供补给以及载人飞船发射等一系列后续任务。（参与记者：张毅荣、华义、张家伟、刘诗月）

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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