人民网北京4月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持29日例行记者会。记者会实录如下：

法新社记者：第一个问题，美国总统拜登在国会联席会议上发表讲话称，美国、中国和其他国家正在为赢得21世纪而彼此竞争，他表示美国欢迎这种竞争而不寻求冲突。中方对此有何评论？第二个问题，拜登总统也说到，他曾向中方表示美国会在印太地区维持强大的军事部署，这就像美国与北约在欧洲的部署一样，不是为了引发冲突，而是为了预防它。中方对此有何回应？

汪文斌：你提到拜登总统发表的演讲，我也注意到了有关报道。对于演讲中的涉华内容，我想强调几点：

第一，中国始终坚持走和平发展道路，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中方致力于同美方发展不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的关系，走出一条和平共处、合作共赢的新路，同时坚决维护自身主权、安全、发展利益。

第二，民主是全人类共同价值，而不是某个国家的“专利产品”。一国的民主制度应当也只能由这个国家的人民从自身实际出发制定。强迫别国接受自己的民主制度，或试图打着“民主”旗号号令天下、党同伐异，都是对民主价值的亵渎和操弄，只会制造分裂、加剧紧张、损害安定。

第三，合作应该是中美关系的主流。中美在一些领域存在竞争也是正常的，但这种竞争应该是你追我赶的田径赛，而不是你死我活的角斗赛。双方应当在竞争中提升自我、超越自我，而不是给对方使绊子、下套子，搞恶性竞争、零和博弈。

第四，近年来，美方一再破坏国际规则、违背公平竞争的市场原则，将经贸、科技等问题政治化、意识形态化，滥用国家力量肆意打压中国等其他国家发展、损害他国利益，受到国际社会强烈谴责。美方天天要求别国遵守规则，自己却带头违反国际规则，这明显是说一套、做一套。

中国致力于让老百姓过上幸福日子。美方一些人言必称中国，说到底是冷战零和思维和意识形态偏见作祟，是缺乏自信的表现。希望美方对中国不要有“酸葡萄”心理，以更平和理性的心态看待中国的发展，表现出大国应有的样子。

香港中评社记者：据报道，27日，日本内阁通过的议员答辩书中称，“‘从军慰安妇’一词可能招致误解，应使用‘慰安妇’一词。对于二战期间依照旧国民征用令从朝鲜半岛引入劳工事，应用‘征用’一词代替‘强征’或‘带走’等词”。文部科学省表示，将在今后的教科书检定中反映此次内阁会议决定。中方对此有何评论？

汪文斌：日本军国主义发动的侵略战争给包括中国在内的广大亚洲受害国人民造成深重灾难，强征“慰安妇”是日本军国主义犯下的严重反人道罪行。这是国际公认的历史事实，铁证如山，不容否认。

日本政府企图通过玩弄文字游戏模糊史实，淡化和逃避历史罪责。这是日方否认和歪曲侵略历史的又一消极动向，再次凸显日本长期以来对待侵略历史不端正、不老实的错误态度和做法。国际社会需持续严加防范并予以纠正。

我们再次敦促日方诚实正视和反省侵略历史，同军国主义划清界限，以负责任的态度妥善处理强征“慰安妇”等历史遗留问题，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

中新社记者：日前，沙特王储穆罕默德接受沙媒体专访，阐述沙外交政策理念，强调愿同中国等国家发展新伙伴关系。中方对此有何评论？

汪文斌：中方高度赞赏沙方愿深化沙中关系的积极意愿，愿同沙方共同努力，不断把中沙全面战略伙伴关系提升到更高水平。我们支持沙方维护国家主权、安全和稳定，支持沙方走符合本国国情的发展道路，反对外部势力干涉沙内政，支持沙方在国际和地区事务中发挥更大作用。

《中国日报》记者：近日，美国国务院发布2021年《军控、防扩散和裁军遵约报告》，指责中国未遵守“暂停核试验”、导弹防扩散承诺，并对中国对《禁止生物武器公约》的履约状况提出质疑。中方对此有何评论？

汪文斌：近年来，美国每年都炮制所谓的《军控遵约报告》，摆出一副教师爷的姿态对他国军控和防扩散政策指手画脚，并把自己标榜为所谓的“模范”。这不过是美国转移国际视线、污蔑抹黑他国的惯用伎俩。

美方对中国的指责纯属捕风捉影、子虚乌有，中方对此坚决反对。中国始终本着负责任的态度，认真履行自身承担的国际义务和承诺，坚定致力于多边主义，积极开展国际合作，为维护国际军控与防扩散体系、维护国际和平与安全、维护全球战略稳定作出重要贡献。

反观美国，近年来在军控和防扩散领域奉行“美国优先”，一再毁约退群，先后退出《中导条约》《开放天空条约》，撤销签署《武器贸易条约》，独家阻挡《禁止生物武器公约》核查议定书谈判，迄今没有完成库存化学武器销毁。美还全方位提升军力，酝酿研发新型核弹头，推进外空和网络军事计划，竭力谋求单方面军事和战略优势，严重冲击全球和地区和平稳定，阻碍国际军控与裁军进程。对于自己的这些斑斑劣迹，美方闭口不谈，也不反躬自省，反而不断向其他国家泼脏水。

这里我想特别强调的是，美方在报告中声称其所有活动都符合《禁止生物武器公约》规定，但对国际社会严重关切的美国德特里克堡基地问题却讳莫如深，对美国在境外大量生物实验室问题也是轻描淡写。我们再次敦促美方作出澄清：美国军方在德特里克堡基地以及美国境外的生物实验室到底开展了什么活动？美国为什么满世界建这么多生物实验室？美方如何证明这些活动都符合公约的规定？

实际上，只要在《禁止生物武器公约》框架下建立核查机制，谁遵约、谁违约就一目了然，一切问题也都会迎刃而解，而美方恰恰是唯一反对谈判公约核查议定书的国家。

我们再次呼吁美方本着负责任态度，切实回应国际社会的关切，对美国境内外的生物军事化活动作出全面澄清，并停止独家阻挡建立《禁止生物武器公约》核查机制。

《环球时报》记者：我们注意到，美国官员在多个场合指责中国搞“胁迫外交”和“经济、军事胁迫”，你对此有何回应？

汪文斌：胁迫外交这顶帽子，没有国家比美国更适合戴，也没有国家能从美国手中夺走这个专利。1971年，斯坦福大学教授亚历山大·乔治最早提出“胁迫外交”概念，用来概括当时美国对老挝、古巴、越南政策。美国用实际行动向世界诠释了什么是胁迫外交，那就是通过武力威胁、政治孤立、经济制裁、技术封锁等方式实现自身战略目标。

从武力威胁看，美国“胁迫行动”的经典案例都造成了战乱动荡和人间悲剧。美国政府也不避讳使用“胁迫外交”一词，比如将1994年迫使海地军政府下台誉为“美国胁迫外交的范例”，在2003年将追加军费中的303亿美元明确列支为开展“胁迫外交”。

从政治孤立和经济制裁看，美国长年对古巴、朝鲜、伊朗、委内瑞拉挥舞“制裁大棒”。美国上届政府对多国随意挑起“贸易战”。美国总统国家安全事务助理沙利文曾撰文称美国上届政府对伊朗政策只有“胁迫”没有“外交”。

从技术封锁看，美国为维护自身科技垄断地位，无视市场竞争原则和国际经贸规则，滥用国家安全借口肆意打压别国高科技企业，还胁迫其他国家共同行动。无论是法国的阿尔斯通，日本的东芝、丰田，前苏联的航空航天业，还是如今中国的华为，无一不都是鲜活的例证。

就中国而言，美国处心积虑对华施压，非法抓捕中国公民，无端打压中国企业，肆意干涉香港、新疆等中国内部事务，威逼利诱其他国家组建反华“小圈子”。中国是“胁迫外交”受害者，而不是加害者。不管谁搞“胁迫外交”，我们都坚决反对。

同美国的胁迫外交相反，中国奉行的是独立自主的和平外交政策。中华民族的血液中没有侵略他人、称霸世界的基因。中国坚持走和平发展道路，不接受“国强必霸”的逻辑。我们从未像美国那样以武力威胁他国，从不搞军事同盟，从不输出意识形态，从不跑到别人门口挑事，从未将手伸进别人家里，也不主动打贸易战，不无端打压他国企业。在中国的国家主权和民族尊严遭到胁迫和侵害时，我们当然要作出合理合法的反制，维护国际公平正义。我们将和所有爱好和平的国家一道，共同反对世界上的各种胁迫行为。

深圳卫视记者：密克罗尼西亚联邦政府发布新闻稿称，该国总统帕努埃洛日前致信日本首相菅义伟，就日本拟排放核污染水一事表达严重关切。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到有关情况。帕努埃洛总统在信中强调密联邦粮食、金融安全依赖于海洋资源，环境保护、渔业可持续发展关乎密联邦的生存，要求日方考虑到排放核污染水这一决定对密联邦等国家造成的潜在影响，呼吁日方同与太平洋的健康息息相关的国家展开正式多边对话。

我还注意到，不久前太平洋岛国论坛秘书长发表声明，代表论坛成员领导人表达关切。韩国同中美洲8国也发表联合声明，对日方决定深表担忧。这些都反映出国际社会对此事的高度关注和忧虑，也再次表明福岛核污染水处置绝不是日本的“家务事”。

我们再次敦促日方认真回应国际社会严重关切，自觉接受国际社会实质参与、核查和监督，让福岛核污染水处置问题在阳光下运行。

印度广播公司记者：王毅国务委员兼外长此前表示愿支持印度抗击新冠疫情，中国驻印度使馆也做出了类似表态，表示中方将鼓励和指导中国企业积极配合，为印方采购各类所需防疫物资提供便利。在此背景下，中国国有航空公司——四川航空，作为对印最大货运航空公司，四天前却中止了对印货运业务，这严重阻碍了印度企业从中国采购制氧机。能否告知四川航空何时会恢复对印货运？我的第二个问题是，“美印战略伙伴论坛”首席执行官在接受印度媒体采访时表示，中国停止向印度运输美国公司从中国采购的制氧机。你对此有何评论？

汪文斌：我先回答你的第二个问题，关于你提到的有关中国停止向印运输美国为印方采购的制氧机的说法完全是一个假消息。中方对印度国内遭受疫情肆虐深表同情，向印度人民致以诚挚慰问。中方愿根据印方的需要，向印度人民提供支持和帮助。中方有关企业在政府支持下已经积极行动起来，第一批制氧机已运抵印度。我们愿继续以多种方式同印方开展抗疫合作，为印方抗击疫情提供助力。

至于你提到的关于川航的问题，之前我已经回答过，这是一个商业行为，建议你向有关航空公司了解。

法新社记者：美国国务院发言人28日表示，美方对香港修订后的入境条例表达深切关注。中方对此有何评论？

汪文斌：我注意到香港特区政府已经就有关条例作出了说明。香港居民旅行和出入境自由受基本法保护，不容抹黑。我们敦促美方不要干涉中国的内部事务。

总台央视记者：昨日，李克强总理同德国总理默克尔共同主持了第六轮中德政府磋商。中方如何评价此次磋商的成果和中德政府磋商机制成立10年来的积极作用？

汪文斌：昨天下午，国务院总理李克强与德国总理默克尔共同主持了第六轮中德政府磋商，双方有25位政府部长参加，阵容是近些年来最大的。磋商取得积极成果，对外发出了中德双方都高度重视双边关系发展，都致力于推动中德各领域合作迈上新台阶的信号。有关消息稿已经发布，欢迎大家查阅。

这里我想指出的是，双方一致认为，中德政府磋商机制成立10年来，为推动中德合作发挥了“超级发动机”作用，应当坚持办好。双方一致同意举行新一轮中德高级别财金对话，以适当方式举办中德法治国家对话新一届研讨会；继续深化在经贸、投资、汽车制造、高科技、新能源、数字经济、人文等领域合作，更好实现互利共赢。

李克强总理表示，实践证明，中德都愿意拥抱开放，坚持公平竞争。中国将进一步扩大对外开放，愿同包括德国在内的世界各国共享发展机遇。开放应该是双向的，要在扩大相互开放中推进自由贸易，促进世界经济复苏。默克尔总理也表示，欢迎中国企业赴德投资，希望双方共同努力推动两国经济技术合作不断迈上新台阶。

印度报业托拉斯记者：你刚才提到中国第一批制氧机已经运抵印度，请问具体数量是多少？未来中方还会运送更多制氧机吗？

汪文斌：刚才我已经阐明了，中方愿意根据印方需要，对印度人民抗击新一轮疫情积极提供力所能及的支持和帮助。关于具体数量，你可以关注一下有关中国驻外使领馆发布的消息。

《北京青年报》记者：据报道，28日，亚洲开发银行发布《2021年亚洲发展展望》报告，预计中国今年GDP将增长8.1%。另据联合国贸易和发展会议昨天发布的报告，2020年，中国在全球货物出口总额中占比14.7%，为全球最高。中方对此有何评价？

汪文斌：我们注意到有关报告，这些评价反映了国际社会对中国抗疫成果的肯定和对中国经济发展前景的坚定信心。

去年以来，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展，在全球主要经济体中率先实现经济正增长。今年，中国经济继续呈现稳定恢复态势，一季度国内生产总值同比增长18.3%，吸引外资规模同比增长39.9%。今年2月，华南美国商会发布《2021年中国营商环境白皮书》，明确将中国列为最佳投资目的地，94%的美资企业对2021年中国经济前景持乐观态度。

中国经济保持增长势头，将有力推动世界经济复苏。今年第一季度，中国对外直接投资317.9亿美元，同比增长4.6%。经合组织预测，2021年中国对全球经济增长贡献率将超过三分之一。随着中国加快构建新发展格局，中国将继续积极参与贸易和投资领域多边合作，推动建设更高水平开放型经济新体制。欢迎各方积极融入中国市场，更多分享中国发展机遇。

印度广播公司记者：我想确认一下我刚才的问题。“美印战略伙伴论坛”首席执行官在接受印度媒体采访时表示，中国停止向印度运输美国公司从中国采购的制氧机，使得这些制氧机不得不从他国中转，浪费时间人力。你对此有何评论？

汪文斌：刚才我已经回答过这个问题了，关于中国停止向印度运输美国为印采购的制氧机的说法是一个假新闻。

(责编：于洋、刘慧)