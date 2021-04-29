2021年4月29日，蒙古人民党主席呼日勒苏赫（左二）、蒙古人民革命党主席恩赫巴亚尔（右二）出席签字仪式。图片来源：蒙古人民党官网

人民网乌兰巴托4月29日电 （记者霍文）据蒙古人民党官网4月29日消息，蒙古人民党与蒙古人民革命党当日正式签署关于两党合并的协议，标志着蒙古人民革命党正式并入蒙古人民党，并将共同参加6月9日举行的总统选举。

消息称，蒙古人民党主席呼日勒苏赫、总书记阿木尔巴亚斯格楞、首都乌兰巴托市党主席苏米扬巴扎尔，蒙古人民革命党主席恩赫巴亚尔、总书记图勒嘎、首都乌兰巴托党主席额尔登扎米扬以及部分党员代表出席通过视频参加签字仪式。

2010年11月，当时的“蒙古人民革命党”代表大会决定将党的名称恢复为建党初期名称“蒙古人民党”。前党主席恩赫巴亚尔表示反对，并于2011年在蒙古国最高法院注册政党“蒙古人民革命党”，恩赫巴亚尔当选为党主席。

2014年以来，蒙古人民党部分老党员曾提出与蒙古人民革命党合并的建议。今年3月蒙古人民党建党100周年之际，这些老党员再次提出两党合并的建议，得到两党领导和党员的支持。经过双方工作组一个多月的努力，最终达成共识实现两党合并。

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