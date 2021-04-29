人民网新德里4月29日电 （记者胡博峰）2021年4月28日，中国驻印度使馆邀请中国科学院院士、中国疾病控制中心主任高福和王贵强、张流波、尹遵栋、张彦平等国内专家，与在印侨胞、中资公司、留学生及中国驻印媒体代表连线互动，就当前印度抗疫形势、个人防护等热点问题进行交流。

高福院士等专家详细解答了大家关心的印疫情发展走向、病毒传播方式、个人防护措施、各类场所的防疫方法、疫苗接种等问题。

专家们表示，大流行中病毒突变是正常现象，但病毒不管如何变异，都不改变其基本结构；当前疫情形势下，大家不要紧张，切勿相信网上各类谣言，保持良好心态是关键；要多补充营养，适当运动，保证充足睡眠，戴口罩，勤洗手；建议大家有条件的情况下尽量接种疫苗，这对防止重症具有重要作用；如果发现疑似病例，要做到早发现、早报告、早隔离、早治疗等。

中国驻印度大使孙卫东表示，疫情可防可控。无论疫情如何发展，只要做到戴口罩，少出门，少聚集，多洗手，适当锻炼，补充营养，保持良好精神状态，就一定能够有效防范疫情。他提醒在印华人，当前宜静不宜动，待在居所、不出门是最安全的，非必要、非紧急、不出行可最大程度降低被感染的风险。

参加连线互动的在印中国同胞各界代表表示，专家讲解内容科学务实、针对性强。大家增进了对疫情的客观认识，获得了更多防疫知识，增强了抗疫信心，将切实做好防护工作，确保自身健康安全。

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