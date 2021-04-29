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“中拉大讲堂”学术演讲季在京启动

2021年04月29日17:28 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京4月29日电 （记者毕梦瀛）由中拉主要学术机构联合发起的“中拉大讲堂”4月29日在中国社会科学院拉丁美洲研究所举行启动仪式。来自中国社会科学院、中国外文局、拉丁美洲社会科学院、拉丁美洲社会科学理事会、拉丁美洲中国研究学会等机构的40余名代表通过线上和线下方式出席仪式。

“中拉大讲堂”系列讲座将于5月7日至11月26日在中国知网进行线上直播。

“中拉经贸合作规模持续扩大，领域不断拓宽。”中国社会科学院拉丁美洲研究所副所长袁东振表示，近年来，中拉在人文交流等方面有了很大进展。中拉关系进入全方位发展的新时代。

拉丁美洲社会科学院秘书长乔赛特·阿尔特曼·博尔冯在致辞中表示，新冠肺炎疫情加速了国际格局调整，各国有义务通过加强跨区域、跨领域、多层次及全球层面的协作促进后疫情时代新发展、新合作。包括拉丁美洲社会科学院在内的跨国际、跨政府机构应当在此过程中充分发挥桥梁作用。

以普及中拉知识，促进中拉学术交流，特别是增进中拉学界、媒界、企业界、教育界和社会公众之间的相互了解和理解为目的，“中拉大讲堂”包括“当代拉丁美洲”和“当代中国”两个通识系列讲座，来自中国、美国、加拿大、巴西、墨西哥、智利等高校和研究机构的杰出中国研究学者及优秀华人中青年学者担纲主讲，涵盖中拉政治、经济、文化、外交和环境等多个方面。

(责编：于洋、刘慧)

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