新华社首尔4月29日电 专访：在提升中日韩合作中塑造东亚新未来——访中日韩合作秘书处副秘书长曹静

新华社记者杜白羽 陆睿

2011年，中日韩政府为深化三国合作，在首尔成立常设国际组织——中日韩合作秘书处。今年适逢秘书处成立十周年，三国外长日前分别致信祝贺。秘书处也举办了系列纪念活动。近日，秘书处副秘书长曹静就此接受多家中国媒体联合书面采访。

曹静说，秘书处诞生于经济全球化和区域经济一体化大潮中，是三国合作机制化的重要标志，也是三国加强合作的阶段性成果。十年来，秘书处与三国合作大发展的时代潮流同频共振，紧扣服务三国合作宗旨，开创性地举办一系列丰富多彩的活动，增进各界相互了解、交流与友谊。

曹静表示，中日韩合作是东亚合作的推进器，取得长足发展，意义与成果可以大致分为四个方面。

首先，具有全球性影响。三国是近邻，也是具有重要影响的世界主要经济体，总人口、经济总量和贸易总额均约占全球五分之一，都参与签署《区域全面经济伙伴关系协定》，持续推进中日韩自贸协定谈判，是区域经济一体化的主要引领者，促进了地区和世界经济增长。

其次，开展互利性合作。三国互为主要贸易伙伴，2020年相互贸易额达6700亿美元，为三国各自发展带来了重要机遇。即使在全球贸易整体萎缩的2020年，三国经贸合作仍取得新进展，来之不易。

第三，推动创新型合作。三国合作以经贸、环保等为开端，逐步覆盖卫生健康、文化教育、灾害管理、地方交流等众多领域，基础扎实，体系健全。三国抓住第四次工业革命机遇，加强科技和创新合作，打造区域经济新生态。一致同意开展“中日韩+X”合作，延伸合作外延，带动地区和世界共同发展。

第四，深化互鉴性交流。中日韩共同孕育了东亚文明，开展了长时间、大范围、多种形式、独具特色的文化交流，涉及文字、茶叶、歌舞、影视等，呈现百花齐放、争奇斗艳的壮观局面，为深化三国合作提供了良好社会环境，向世界传递了和谐共生的东方文化理念。

曹静说，去年以来，中日韩人民团结抗疫，有许多暖心之举，深化了友好情谊，这是推动中日韩合作持续发展的重要力量。三国率先复工复产，为维护全球经济稳定发挥了积极作用。

曹静说，当前中日韩合作也面临一些困难和挑战，包括国际地区形势的复杂性和不稳定性加剧，三国间的老问题、新挑战引发双边关系起伏，新冠疫情不断反复等。只有加强沟通、深化互信，才能有效管控分歧、促进合作，将危机转变成合作的契机，打造更加成熟和具有韧性的友好关系。中日韩合作仍然具有巨大发展空间，期待三国继续领跑抗疫合作，做大合作蛋糕，深化卫生、科技、环保、经贸、人文等领域合作，共建健康东亚、数字东亚、绿色东亚、和谐东亚。

曹静表示，秘书处站在“逢十进一”的新起点，将再接再厉，深挖潜力，推动合作更高效、规范、有序和机制化，为塑造本地区更加美好的未来贡献智慧与力量。

(责编：于洋、杨牧)