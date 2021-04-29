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新闻分析：拜登执政百日，拉美不满美移民、抗疫政策

2021年04月29日17:10 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城4月28日电 新闻分析：拜登执政百日，拉美不满美移民、抗疫政策

　　新华社记者赵凯 吴昊

　　美国总统拜登28日在执政将满百天时在国会发表演讲，总结内政外交政绩。拉美作为最靠近美国、与美国关系密切的地区对此十分关注。当地舆论认为，百日来拜登政府与拉美互动不多，安全、禁毒、贸易等美拉间传统合作领域鲜有进展，美国在移民和疫情问题上的政策依然难让拉美国家满意。

　　移民问题“治标不治本”

　　拜登政府上台以来调整了特朗普政府的移民政策，包括停建美国与墨西哥之间的边境墙，放宽对移民的限制等，引发大量拉美移民在美墨边境聚集。这些移民生存状况恶劣，媒体照片显示，被拘押的儿童在边境收容设施内只能拥挤地睡在地垫上。墨西哥拉丁美洲社会科学院研究员罗德里戈·萨拉萨尔认为，墨美边境正在发生一场“人道主义危机”。

　　为化解这场“20年来最严重”的移民潮，拜登3月24日授权副总统哈里斯领导处理边境非法移民问题，并于4月初派遣特别代表里卡多·苏尼加访问拉美主要移民来源国，决定向萨尔瓦多提供200万美元资金，并在萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯三国部署灾难救援反应小组负责处理紧急人道主义需求。

　　对此，墨西哥国立自治大学北美研究中心研究员胡安·卡洛斯·巴龙认为，虽然拜登在移民问题上相比特朗普态度有所好转，但“治标不治本”，相关措施实际效果很难说。

　　舆论认为，化解美拉移民问题，美国应致力于解决产生移民的根本原因，帮助拉美国家特别是中美洲国家解决贫困问题。80多个拉美民间组织日前致信美国政府，要求美国不再对移民进行“有罪推论”，而应重视解决产生移民的深层原因。

　　应对疫情“美国优先”

　　目前拉美地区新冠疫情严重，截至4月28日确诊病例已突破2800万，其中巴西确诊病例位列全球第三，累计死亡病例数仅低于美国。

　　面对疫情难题，加快疫苗接种是当务之急。为获得足够疫苗，墨西哥总统奥夫拉多尔曾表示希望得到美国帮助，但白宫发言人普萨基称美国短期内绝不会与墨西哥等国分享疫苗。

　　奥夫拉多尔批评美国囤积疫苗的做法：“地球上最强大的国家，我们的邻居，比我们做得还糟。”一些非政府组织也批评美国政府的疫苗采购政策，希望白宫明确设定采购上限并与他国分享疫苗。彭博社网站专栏作家米希尔·夏尔马说，美国在新冠疫苗方面释放的信号令人沮丧，世界原本期待拜登上台后会终结“美国优先”理念，不过事与愿违。

　　舆论普遍认为，没有哪个国家能在疫情中独善其身，各国必须团结合作。玻利维亚总统阿尔塞指出，如果拉美国家不能走出疫情，美国也不可能完全摆脱疫情对经济社会造成的冲击。总部位于西班牙的全球传播和公共事务咨询公司LLYC认为，美国帮助拉美抗疫不但符合人道主义精神，也有助于美国经济复苏，但美国却只考虑自己的困难，并未积极向拉美地区提供抗疫援助。

(责编：于洋、杨牧)

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