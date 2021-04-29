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中越海警开展北部湾海域联合巡航

2021年04月29日17:08 | 来源：新华社
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　　新华社北京4月29日电（记者刘新）为深化中越海警部门友好关系，推动双边海上执法务实合作，连日来，中国海警与越南海警开展了北部湾联合巡航，累计巡航104.5小时，航程870.8海里，海上生产作业秩序总体良好。

　　4月26日至28日，中国海警4301、4203舰与越南海警8003、8004舰开展了北部湾联合巡航，观察记录我国渔船17艘次，越南渔船24艘次，喊话驱离越南渔船9艘次，登检双方渔船4艘次。行动中，中越海警舰艇按既定方案和航线开展巡航，及时通报情况，对两国作业船舶进行观察记录，对渔船民开展宣传教育，维护海上生产作业秩序，进一步密切了双方执法协作。

　　这是2006年以来中越海上执法部门在北部湾海域开展的第21次联合巡航行动，也是《中华人民共和国海警法》颁布实施后，双方举行的首次海上联合巡航，对于延续中越海警良好合作势头，共同维护北部湾渔业生产秩序具有重要意义。下一步，中越海警将在《中国海警局与越南海警司令部合作备忘录》框架下，继续深入加强海上执法交流合作，共同维护北部湾海域安全稳定。

(责编：于洋、杨牧)

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