人民网首尔4月29日电 （杨帆） 据韩国国土交通部消息，截至2020年底，外国人持有的韩国土地面积为253.3平方公里，同比增长1.9%，约占韩国国土面积的0.25%。按照基准地价计算，外国人持有的土地金额为31.4962万亿韩元（约合人民币1866亿元）。外国人在韩国境内持有的土地面积在2014年、2015年分别增加6%、9.6%，2016年以后增速明显下降。

从外国人持有土地的所在地区看，京畿道最多，总面积为4574万平方米，约占整体的18%。其后依次为全罗南道（3894万平方米）、庆尚北道（3614万平方米）、江原道（2290万平方米）和济州道（2181万平方米）。

有韩国媒体称，去年韩国房价大涨，这和外国人在韩国的不动产投资增加有关。自2017年至2020年5月，共有23219名外国人在韩国购买了公寓。有韩国民众要求政府出台政策，限制外国人在韩国购置土地和房产。韩国国会立法调查处提出，有必要对外国人在韩国购买投资性房地产进行限制，对外国人购买房地产适用不同的征税政策等意见。

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