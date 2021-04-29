新华社华盛顿4月28日电 题：美国向富人增税难填财政亏空

新华社记者许缘 高攀

美国总统拜登28日宣布，将推动总额高达1.8万亿美元的“美国家庭计划”，向美国儿童、学生和家庭提供资金，并为中低收入家庭提供税收抵免。同时，他还宣布新税改方案，拟将美国富裕阶层工资税和资本利得税实际最高税率均提升至43.4%。

分析人士认为，这一方案即便短期内能缓解新冠疫情下大规模经济刺激带来的财政压力，也很难从根本上解决美国面临的财政赤字高企等顽疾。而且，该方案在美国国会获得通过的前景渺茫。

拜登上任以来宣布的重大支出立法提案涉及总额已接近6万亿美元。此前，白宫拟提高公司税率以补贴大规模基建计划的方案已受到国会共和党和部分民主党议员反对，此次向富人加税的做法也势必遇到强大阻力。

参议院少数党领袖、共和党参议员米奇·麦康奈尔此前已表示，将“步步围堵”拜登的基建计划和“美国家庭计划”。他说，不支持在大幅增税的同时推高联邦财政赤字。

得克萨斯州共和党籍联邦众议员凯文·布雷迪认为，向富人增税将打击投资积极性，导致美国跨国公司经营活动和制造业岗位向海外转移，最终受损的是小企业和蓝领工人。宾夕法尼亚州共和党籍联邦众议员帕特·图米认为，增税计划是美国经济强劲复苏“迫在眉睫的威胁”。

即便是在民主党内部，也有不少人反对拜登的计划。西弗吉尼亚州民主党籍联邦参议员乔·曼钦曾阻挠参议院通过拜登提出的1.9万亿美元经济救助法案，此次曼钦也表示不赞成以提高税率方式增加税收。同时，部分民主党籍众议员也对拜登支出和增税“齐飞”的方案不满。

分析人士指出，如果不能团结民主党各派系力量，拜登政府提出的相关方案无法获得国会通过。

疫情暴发以来，美国采取的一系列经济救助措施让联邦政府财政压力陡增。美国财政部报告显示，2021财年上半年（2020年10月至2021年3月）美国联邦政府财政赤字升至1.7万亿美元，创历史同期新高。

分析人士认为，虽然增税对缓解财政压力能起到一定作用，但不能从根本上解决美国长期以来的财政赤字高企问题。上调所得税和资本利得税税率将直接导致投资下滑和转移，最终造成政府财政收入减少而非增加。

小布什政府时期白宫国家经济委员会主任劳伦斯·林赛指出，随着资本利得税税率上升，投资活动会相应减少，私人投资领域损失将以几何速度增长。这意味着，税收收入最终可能还不及税率调高前。

林赛表示，能够将联邦政府财政收入最大化的税率应远低于43.4%。实施过高的税率，意味着白宫是在以减少政府收入为代价，提高税率“仅仅是为了惩罚富人”。

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