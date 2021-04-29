新华社纽约4月28日电 综述：美联储维持宽松货币政策未能提振美股

新华社记者刘亚南

由于市场在权重公司公布业绩和美国总统拜登执政百日讲话前观望氛围浓厚，纽约股市三大股指28日窄幅震荡后收盘下跌，美联储维持宽松货币政策不变也未能提振市场。

截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌164.55点，收于33820.38点，跌幅为0.48%。标准普尔500种股票指数下跌3.54点，收于4183.18点，跌幅为0.08%。纳斯达克综合指数则下跌了39.19点，收于14051.03点，跌幅为0.28%。

美联储当天宣布，维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，并继续每月至少1200亿美元的资产购买计划。这一政策立场符合市场预期。

美联储主席鲍威尔在记者会上表示，美国经济复苏快于预期，但仍不均衡，距离实现美联储政策目标仍有很长的路要走，现在讨论缩减债券购买计划为时尚早。鲍威尔同时承认，股市存在泡沫。

纽约主要股指在盘中短暂走强后回落。美国10年期国债收益率当日盘中强势震荡，午后快速走低，收于1.614%，下跌0.6个基点。

分析人士表示，市场观望气氛浓厚与主要权重公司即将公布财报有关。苹果、脸书28日收盘后公布的最新财报显示业绩好于市场预期。亚马逊则定于29日公布最新财报。美国投资研究机构洛伊托尔德集团首席投资策略师吉姆·保尔森说，股市走向可能要等到关键财报公布后才能趋于明朗。

对于拜登当晚在国会发表的讲话，市场谨慎乐观。

瑞银集团金融服务公司美洲地区首席投资办公室负责人索利塔·马塞利25日表示，标普今年以来的上涨主要缘于去年11月新冠疫苗有效性利好及今年初开始的疫苗快速接种。美国政府经济刺激政策也提振了股市。

展望后市，马塞利说，拜登政府后续经济政策的影响力可能有所消退。由于经济刺激计划涉及加税并影响通胀预期，投资者需要识别出真正受益的投资目标。

数据显示，今年以来，道琼斯、标普和纳斯达克分别累计上涨10.5%、11.37%和9.02%，三大股指均处于历史高位。

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