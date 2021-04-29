人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

美联储维持宽松货币政策未能提振美股

2021年04月29日15:02 | 来源：新华网
小字号

　　新华社纽约4月28日电　综述：美联储维持宽松货币政策未能提振美股

　　新华社记者刘亚南

　　由于市场在权重公司公布业绩和美国总统拜登执政百日讲话前观望氛围浓厚，纽约股市三大股指28日窄幅震荡后收盘下跌，美联储维持宽松货币政策不变也未能提振市场。

　　截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌164.55点，收于33820.38点，跌幅为0.48%。标准普尔500种股票指数下跌3.54点，收于4183.18点，跌幅为0.08%。纳斯达克综合指数则下跌了39.19点，收于14051.03点，跌幅为0.28%。

　　美联储当天宣布，维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，并继续每月至少1200亿美元的资产购买计划。这一政策立场符合市场预期。

　　美联储主席鲍威尔在记者会上表示，美国经济复苏快于预期，但仍不均衡，距离实现美联储政策目标仍有很长的路要走，现在讨论缩减债券购买计划为时尚早。鲍威尔同时承认，股市存在泡沫。

　　纽约主要股指在盘中短暂走强后回落。美国10年期国债收益率当日盘中强势震荡，午后快速走低，收于1.614%，下跌0.6个基点。

　　分析人士表示，市场观望气氛浓厚与主要权重公司即将公布财报有关。苹果、脸书28日收盘后公布的最新财报显示业绩好于市场预期。亚马逊则定于29日公布最新财报。美国投资研究机构洛伊托尔德集团首席投资策略师吉姆·保尔森说，股市走向可能要等到关键财报公布后才能趋于明朗。

　　对于拜登当晚在国会发表的讲话，市场谨慎乐观。

　　瑞银集团金融服务公司美洲地区首席投资办公室负责人索利塔·马塞利25日表示，标普今年以来的上涨主要缘于去年11月新冠疫苗有效性利好及今年初开始的疫苗快速接种。美国政府经济刺激政策也提振了股市。

　　展望后市，马塞利说，拜登政府后续经济政策的影响力可能有所消退。由于经济刺激计划涉及加税并影响通胀预期，投资者需要识别出真正受益的投资目标。

　　数据显示，今年以来，道琼斯、标普和纳斯达克分别累计上涨10.5%、11.37%和9.02%，三大股指均处于历史高位。

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部