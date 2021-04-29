新华社伦敦4月28日电（记者张家伟 金晶）英国28日发布的一项研究结果显示，该国民众对新冠疫苗的信心以及接受度都在上升。

布里斯托尔大学、伦敦大学国王学院以及英国国家健康研究所合作开展了这项研究。研究人员在4月1日至16日间对英国4896名18岁至75岁成年人进行抽样问卷调查并分析了数据。上一期的相关调查在去年11月和12月完成。英国去年12月初启动新冠疫苗接种。

最新结果显示，81%的受调查人士表示，他们认为新冠疫苗是安全的，而上一期调查中这一比例是73%；在还未接种疫苗的受调查人士中，46%表示如果有疫苗的话，他们很确定会去接种，而在去年11月和12月那期调查时，在全部受调查人士中，在问到有可用疫苗时，确定会接种的比例是36%。但调查也显示，仍有13%的受调查人士表示他们不太可能或肯定不会去接种疫苗。

另外，仅17%的受调查者表示，如果可以选择的话，他们愿意接种英国阿斯利康制药公司和牛津大学联合研发的新冠疫苗；23%的受调查者相信这款疫苗会导致血栓。英国药品与保健品管理局4月7日表示，基于最新分析，对那些出现血栓风险较高的人，医护人员应在明确接种阿斯利康疫苗带来的保护作用大于潜在风险的情况下，才考虑为他们接种，但从已有数据来看，接种这款疫苗后出现血栓症状的可能性仍“非常低”。

英国监管机构目前已批准了三款新冠疫苗，包括阿斯利康疫苗、美国辉瑞制药有限公司与德国生物新技术公司合作研发的新冠疫苗以及美国莫德纳公司研发的新冠疫苗。

研究报告作者之一、伦敦大学国王学院的鲍比·达菲教授说，有关血栓的担忧影响了部分英国民众对阿斯利康疫苗的看法，但总体上并没有降低民众对新冠疫苗的信心。

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