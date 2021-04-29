新华社华盛顿4月28日电（记者邓仙来 许缘）美国总统拜登28日发表上任以来对美国国会参众两院的首次演说，宣布了一项总额高达1.8万亿美元的支出和税收抵免计划。

这项被称为“美国家庭计划”的提案将在未来10年内向美国儿童、学生和家庭投资1万亿美元，并为中低收入美国家庭提供约8000亿美元税收抵免。

为了给上述计划提供部分资金，拜登提议在未来15年内向最富有的美国人征收更高的税收，将最高所得税税率从目前的37%提高至39.6%，并对年收入超过100万美元美国家庭的资本利得和股息最高税率从20%提高至39.6%。

“美国家庭计划”是拜登自今年年初上台以来提出的第三项主要的经济立法提案。“美国家庭计划”、美国国会3月份通过的1.9万亿美元经济纾困法案以及3月底宣布的逾2万亿美元基础设施建设计划，是拜登为兑现其竞选承诺所设计的经济发展方案的主要组成部分。由于遭到国会共和党人和部分中间派民主党人的反对，基础设施建设计划尚未被国会采纳，预计“美国家庭计划”也将在国会遭遇阻碍。

拜登还谈及本届政府在推进疫苗接种方面取得的成果。在谈到美国当下面临的种族、控枪和移民等棘手问题时，拜登称已履行承诺，出台一系列行政措施。他敦促国会履行职责，完成相关立法。

在外交领域，拜登强调美国对中国的竞争持欢迎态度，但不寻求对抗。他表示，愿在核裁军和气候变化等共同利益领域与俄罗斯合作。此外，拜登还谈及伊核、朝核以及美国从阿富汗撤军问题。

拜登选择在上台百日节点的前一天发表对国会两院演讲，晚于往届总统首次发表国会演讲的时间。作为演讲场地的国会众议院大厅曾于今年1月6日国会山骚乱中被支持前总统特朗普的暴徒攻陷，而骚乱事件后国会大厦外围竖立的围栏仍未撤走。由于疫情缘故，受邀出席拜登演讲的国会议员和其他官员仅有200人，较以往邀请1600名嘉宾的惯例大为减少。（参与记者：徐剑梅）

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