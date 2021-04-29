【日本】胜又阿雅子

去年初，新冠疫情突如其来，武汉宣布“封城”。正当全国各地为湖北省和武汉市加油鼓气时，一幅漫画在网络走红，温暖了很多网友。画中代表武汉的“热干面”躺在病床上接受治疗，隔离病房外，是来自全国各地的美食朋友正在为武汉呐喊加油。

这幅漫画当时感动、鼓励了很多人，其中就包括我。我们都盼望患者能够早日康复，奋战在一线的医护人员平安健康。当时我写了一篇文章，名字叫做《热干面，我一定会去看你的！》，我说：“等疫情完全控制，一切恢复正常，我就会去武汉，吃着热乎乎的热干面，说‘热干面，我来看你啦’。”

武汉，我来了

2021年4月，距离武汉“解封”已经过去了一年时间。参加“中国有约 A Date with China”采访活动的我，第一次有机会踏上武汉的土地。乘坐高铁跨越长江，来到武汉，迎接我们的是新绿绽放，鸟语花香，春意盎然。

黄鹤楼是武汉的地标建筑，我和众多游客一起登上最高层，眺望远处的风景；我还买了一支黄鹤楼文创雪糕，观看了楚文化古代乐器表演。2020年1月23日，黄鹤楼因疫情防控暂停开放，3个月后的4月29日，疫情得到有效控制，黄鹤楼恢复有限开放。2020年8月8日至12月31日，湖北省启动“与爱同行 惠游湖北”活动，包括黄鹤楼在内的全省A级旅游景区对全国游客免门票。今年1月1日恢复收费后，游客的热情依旧很高，4月接待的游客数已经达到2019年同期的67%，现在每天大约有11000名的游客到访。

武汉地标建筑黄鹤楼。人民网 胜又阿雅子摄

餐饮店也恢复了往日的烟火气。在汉口的一家日本烤串店里，午夜依然有食客在大快朵颐。网红商业街花园道的一家酒吧里，凌晨1点仍然有很多年轻人的身影。

目前，武汉疫情防控已经进入常态化阶段，进入楼宇，门型自动测温仪会为你测量体温。进入博物馆、车站等公共场所和人流密集场所时，戴口罩是必备的防护手段。进出车站需要出示健康码，只有绿色才可以通行。疫苗接种工作也在稳步进行，街上常可以看到排队接种疫苗的队伍。

武汉站入口处有关“进站须出示健康码”的指示牌。人民网 胜又阿雅子摄

正宗的热干面

我在武汉的“蔡林记”吃到了正宗的热干面。粗粗的面条上浇了黑芝麻酱和酱油，再点缀几块腌萝卜。依据个人口味还可以添加酸豆角、香菜、小葱等配料。

武汉户部巷“蔡林记”的热干面和蛋酒。人民网 胜又阿雅子摄

我在北京吃到的热干面有些硬，面条也有些干。而正宗的热干面无需费大力气搅拌，酱汁很完美地“挂”在面上。黑芝麻酱口感丰富，回味悠长。蛋酒是热干面的好搭档。在酒糟味浓郁的甜酒汤中泼入打散的鸡蛋，遇热的鸡蛋迅速开出一朵朵黄白相间的小花。这是习惯后就会上瘾的味道。除了“绝配”，我再也想不出其他词来形容热干面和蛋酒之间的亲密关系。

听当地人说，长江边的武汉水运发达，因此从事体力劳动的人很多，早餐自然要好好填饱肚子。微微偏硬的面，用来充饥抗饿是再合适不过的了。

热干面，他们对你有话说

“提到武汉肯定会想到热干面。这是武汉最纯正的味道。”在繁华商业街汉街的一家热干面店担任店长的王伦炎是热干面的忠实粉丝。在疫情最严重的时候，王伦炎没法去餐馆吃热干面，于是干脆自己在家做，但是和店里的味道还是不太一样。回忆起“解封”后终于可以在店里吃热干面时的感受，王伦炎兴奋地说：“熟悉的感觉、熟悉的味道又回来了！”尽管戴着口罩，依然遮挡不住他满脸幸福的笑容。

王伦炎是热干面的忠实粉丝。人民网 胜又阿雅子摄

“我爱上了武汉”，加纳人罗伯特在武汉生活了12年，武汉“封城”的那段时间里，他对热干面“无比想念”。看来，热干面已经成功俘获了生活在武汉的外国人的心。罗伯特在“蔡林记”一边吃着热干面，一边感叹道:“也有卖速食热干面的，但是和店里现做的味道还是不一样呀！”

加纳人罗伯特用“想念”二字描述在武汉封城期间吃不到热干面的心情。人民网 胜又阿雅子摄

武汉的街道，比我想象中更宽、更大、更美。武汉人的身上洋溢着活力和自信。这份自信，或许是因为这里战胜了前所未有的灾难，成功控制住了疫情，快速恢复到了往日的生活，这里由此也被全国人民称为“英雄的城市”。我享用着热干面和蛋酒这对好拍档，深深感受到了武汉的力量。（作者系人民网日文版外籍员工，陈思编译）

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