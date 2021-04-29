人民网巴西利亚4月28日电 （记者范剑青）由中国驻巴西使馆和巴西国际关系研究中心（CEBRI）共同主办的“中国治国理政经验谈”系列线上研讨会28日举行开幕式。中国驻巴西大使杨万明、巴西副外长萨尔基斯、中国国际问题研究院院长徐步等嘉宾出席，300余位巴政府、工商、智库、媒体代表连线参与，开幕式在CEBRI优兔频道全程直播。

杨万明在致辞中表示，今年是中国共产党成立100周年。100年来，中国共产党带领中国人民不懈探索、砥砺前行，赢得独立、自由和解放，实现从封闭落后向开放进步、从积贫积弱向繁荣富强的伟大飞跃，走出了一条符合中国国情的成功道路，也为人类文明和进步事业做出了卓越贡献。当前，中国已进入新发展阶段，正加快构建新发展格局。在中国共产党带领下，中国将坚持以人民为中心的发展理念，高举和平发展、合作共赢旗帜，做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，为复杂多变的世界注入稳定和增长动力。

杨万明强调，中国的发展是中国人民创造出来的，也得益于同巴西及世界各国的互利合作。中巴关系是世界上最成熟、稳定、活跃的新兴大国关系之一。新冠肺炎疫情发生以来，中国始终把巴西视为优先抗疫合作伙伴，坚守疫苗作为全球公共产品的承诺，尽己所能支持巴西抗疫。中方愿同巴方继续团结抗疫，提升务实合作水平，携手应对全球性挑战，共同实现可持续发展。

徐步在主旨演讲中表示，世纪大疫情加速了百年大变局的演进，国际秩序正经历复杂深刻调整。面对挑战，中国始终坚持和平共处、团结合作、互利共赢的外交理念，积极支持包括巴西在内的国际社会抗疫。中国愿同国际社会一道，坚持开放、包容、互惠的合作原则，践行真多边主义，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。中国国际问题研究院愿同巴西智库密切交流合作，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向演进，助力中巴关系持续深入发展。

萨尔基斯等巴方嘉宾表示，中国治国理政现代化不断推进，经济社会发展成就巨大，抗疫、减贫、民生等领域成果举世瞩目。巴西和中国是重要新兴大国，互为全面战略伙伴，双边各领域合作高度互补、活力充沛、前景广阔。疫情下，中国的无私驰援为巴西人民带来了希望，彰显了中国外交的大义担当。面对后疫情时代挑战，巴各界希进一步深化对华关系，深化治国理政经验互鉴，密切双方在经贸、农业、基建等传统领域合作，深挖清洁能源、科技创新、金融投资、文教艺术等领域合作潜力，加强两国在联合国、金砖国家、世贸组织等多边平台的沟通协调，为世界和平稳定、繁荣发展作出新的贡献。

巴西国际关系研究中心成立于1998年，是拉美国际关系研究领域的顶级智库。“中国治国理政经验谈”系列线上研讨会将邀请中巴知名学者分别围绕中国“十四五”规划、减贫、环保、科创事业及中巴合作机遇等专题深入研讨。

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