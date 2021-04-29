新华社法兰克福4月28日电（记者胡小兵）中国驻法兰克福总领馆28日首次通过远程视频方式为旅德中国公民办理公证手续。

当天上午，中国公民姜女士在法兰克福中国签证申请服务中心与浙江省温州市文成县公证处公证员进行视频通话。此前，文成县公证处已通过政务信息资源共享，对申请人提交的相关信息及证明材料依法进行了核实。姜女士仅用40多分钟就完成了在线身份核实、在线询问、文书核对、线上及线下签名等程序，顺利办理了公证手续。两个工作日后，姜女士在国内的受托人就可以领取公证书。

这是继护照全球通办、不见面办照之后，外交部和驻外使领馆践行“我为群众办实事”的又一创新服务举措。

中国驻法兰克福总领事孙从彬表示，受疫情影响，一些海外中国公民在办理公证时遇到问题，外交部门秉持“以人为本”“外交为民”的宗旨，协调各方，尝试以远程视频方式为有需求的海外中国公民办理公证。驻法兰克福总领馆将与国内密切配合，不断完善相关流程，将领事服务与互联网、移动支付等科技手段结合，为领区同胞提供更有温度、更接地气的贴心服务。

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