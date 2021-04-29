严 瑜

近段时间，日本政府一系列不负责任的言行，令国际社会大跌眼镜——

4月22日，日本防卫大臣岸信夫在自民党议员会议上信口开河，就中国在钓鱼岛周边活动表示，“中国正以不起眼的方式一步步进行侵略”，还称“如果台湾赤化，形势就发生重大变化”。然而，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中方在钓鱼岛海域巡航执法是行使本国固有权利，台湾问题更纯属中国内部事务。

4月21日，日本首相菅义伟向靖国神社供奉祭品，前首相安倍晋三参拜靖国神社。然而，众所周知，靖国神社供奉着对日本发动对外侵略战争负有直接责任的二战甲级战犯，中国一贯坚决反对日本政要的错误做法。

4月21日，日本驻澳大利亚大使声称，日本加入“五眼联盟”工作取得进展，“希望在不久的将来看到这个想法成为现实”。然而，世人皆知，“五眼联盟”情报合作同盟长期违反国际法和国际关系基本准则，对外国政府、企业和个人实施大规模、有组织、无差别的网络窃密与监听、监控。

4月中旬，日本政府举行内阁会议，正式决定向海洋排放福岛核电站含有危害海洋环境的核废水，招致本国民众以及国际社会的强烈谴责。然而，日本政府一意孤行，至今没有收回这个错误决定。

从公然破坏全球生态环境，到无视历史事实、公然挑衅，再到试图抱团对华施压，日本政府屡屡制造事端，踩破人类道德底线，全然不顾国际正义、国际法理与国际义务，全然不顾中日合作大局，其自私自利的面目暴露无遗。

历史上，日本政府作恶多端，给包括中国在内的亚洲各国人民和日本人民带来深重灾难：近代，日本曾因其扩张野心，多次发动侵略战争；20世纪，在日本出现的水俣病、四日市哮喘、痛痛病等公害病，则都是由于人为集中排放有毒有害物质所致，给数以万计的日本民众造成难以抹平的病痛。

然而，时至今日，日本政府不但不愿正视、反省侵略历史，反而不时上演一幕幕否认、美化侵略历史的政治闹剧，并意欲将自己绑上“五眼联盟”的反华战车，以此实现更大政治图谋。更有甚者，面对国际国内的反对声音，日本政府竟置国家道义与责任于不顾，公然决定核废水排海，将人类子孙后代的健康安全视同儿戏。

多行不义必自毙。日本政府理应从足够多的历史教训中明白一个道理：如果一味与正义、科学及和平发展的历史潮流背道而驰，最终只会自食苦果。

当前，日本政府面临错综复杂的国内问题。新一轮疫情反弹再次袭来，东京、大阪、京都、兵库等地再次进入紧急状态。持续不断的疫情给日本经济复苏以及已经推迟举办的东京奥运会蒙上一层浓重阴影。日本政府若真想为本国民众谋福祉，真想赢得国际社会的由衷尊重，就该立即停止种种错误行为，反躬自省，办正事，走正道，承担应尽的国际责任，正确处理对华关系，而不是算计着如何“祸水”外引，火中取栗，在错误的道路上越走越远。

(责编：高歌、刘洁妍)