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绑上美国战车 密集激进挑衅

澳大利亚反华着魔了

本报记者  贾平凡
2021年04月29日08:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　单方面撕毁维多利亚州政府与中方签订的“一带一路”合作协议、拟对中国在达尔文港的租约下手、对中国台湾问题和涉疆问题指手画脚……近来，澳大利亚一系列密集激进的反华举措，将中澳关系降至冰点以下。

　　“当前中澳关系面临的严重困难，根源在于澳方粗暴干涉中国内政、损害中国利益、对中国采取贸易歧视性做法而挑起，责任完全不在中方。”4月27日，中国外交部发言人汪文斌表示，希望澳方客观理性看待中国和中国发展，多做有利于增进两国互信、促进务实合作的事，而不是在错误的道路上越走越远。

　　肆意破坏中澳合作

　　4月21日，澳大利亚联邦政府否决了维多利亚州与中国签署的“一带一路”协议。

　　据澳大利亚广播公司报道，当地时间4月25日，澳大利亚防长达顿在回答记者“在终止维多利亚州与中国的‘一带一路’合作协议后，你们为什么不对2015年签署的达尔文港协议做些什么？”的问题时表示，实际上，该国有数千份类似协议需要审查，澳外交部长佩恩正在处理。如果这些协议不符合澳大利亚利益，佩恩会在第一时间采取行动。

　　多家澳媒将达顿的回答解读为，澳政府的下一个目标是中国企业在达尔文港的租约。澳单方面毁约举动依据的是《对外关系法案》。该法案于2020年12月8日获澳联邦议会通过，被舆论解读为直指众多与中国有关的协议。

　　4月22日，汪文斌表示，澳方审查了1000多项协议，最终决定撤销4项，其中同中方签署的协议就有2项。澳方所谓“不针对特定国家”根本站不住脚。澳方近年来以模糊不清、毫无根据的所谓“不符合澳外交政策”、“不符合澳安全利益”为由，做了大量破坏中澳正常交流和合作、毒化两国互信和民意氛围的事。

　　两极化撕裂外交战略

　　“近期一系列涉华举措表明，澳仍然习惯于躲在美国主导下开展外交的‘舒适圈’里，没有从本国根本利益出发制定对外战略。”中国市场学会海疆丝绸之路工作委员会主任王晓鹏对本报表示，近年来，澳经济上对中国的依赖越来越深，军事上却被美国绑得越来越紧。这导致澳的经济与安全利益出现严重两极化。

　　4月27日，澳外交贸易部秘书长孙芳安表示，澳中关系正经历一系列困难，澳希望与中国建立建设性关系，但中国希望澳在重要国家利益上做出妥协。

　　对于这种将中澳关系遇冷的责任“甩锅”中国的言行，中方第一时间严正回应。“澳方自己得了病，却要让别人吃药，这根本解决不了问题。”汪文斌指出，澳方以莫须有的理由率先禁止中国企业参与澳5G网络建设，多次打着“国家安全”的幌子否决中国企业赴澳投资，对中国驻澳媒体记者进行任意搜查。澳方声称中方“破坏规则”，自己却悍然撕毁中澳间合作协议，肆意破坏两国正常交流合作。

　　“国之交当以信为本。澳方单方面毁约举动损人不利己，不仅严重损害自己的国家形象，还将极大破坏中澳两国互信基础，严重打击中国投资者对澳市场的信心。”王晓鹏认为，澳方可能因此错失当前复苏经济和改善民生的良机。

　　虚张声势徒劳无益

　　近日，澳大利亚前贸易部部长凯尼恩在接受采访时表示，“中国态度过于强硬”，因此澳需要逐渐脱离中国。

　　“我们真的以为自己吓唬得了中国？”澳大利亚《堪培拉时报》4月26日以此为题刊文称，澳虚张声势的日子已经过去了。澳联邦政府如果认为自己能够胁迫中国，这最终将被证明是徒劳无益的行为。堪培拉如今需要的，是找到一些能够重建澳中关系的办法。

　　对于中澳关系，4月21日，中国驻澳大利亚公使王晰宁直言，澳方在两国贸易问题上“不要假装站在道德制高点”。“我们对协同合作秉持开放态度，但我们会非常坚定地捍卫我们的国家利益。”

　　“面对澳方错误行径，中国应秉持‘对等反制、加码遏止’的原则。”王晓鹏表示，一方面，要充分评估澳方不负责任举措的后续影响，综合运用外交、法律等手段加以有效应对；另一方面，对于澳方违背契约的无理挑衅，要启动最严厉反制措施予以惩戒，遏止澳方将经贸问题政治化的错误倾向。

(责编：高歌、刘洁妍)

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