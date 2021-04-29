本报记者 张 红

福克斯冰川是新西兰南岛南阿尔卑斯山山脉重要的冰川，是新西兰著名旅游胜地。由于全球气候变暖，福克斯冰川过去10年大幅退化。图为4月19日，人们在福克斯冰川上徒步。

新华社记者 郭 磊摄

经过通宵谈判，4月21日凌晨，欧盟就《欧洲气候法》达成临时协议，2050年碳中和目标将被写入法律。正如欧洲理事会环境与气候行动部长若昂·佩德罗·马托斯·费尔南德斯所说，《欧洲气候法》将成为法律之上的法律，为未来30年欧盟与气候有关的立法设定框架。欧盟坚决致力于在2050年之前实现碳中和。

欧盟曾率先提出碳中和目标，如今，赶在4月22日世界领导人气候峰会之前就《欧洲气候法》达成临时协议，向全世界发出了强烈信号。

从“政治承诺”到“法律承诺”

“对于欧盟而言，通过《欧洲气候法》是很大进步。欧洲率先提出碳中和目标，但是实现路径需要用立法的方式来规定。气候法就是欧洲实现碳中和雄心的具有法律约束力的具体路线图。”中国人民大学欧盟研究中心主任、欧盟“让·莫内讲席”教授王义桅对本报分析称。

在《欧洲气候法》指导下，欧盟将树立并实行更严格的温室气体排放目标，并将在未来几十年指导其他欧盟法规的制定。欧洲承诺，到2030年，欧洲净排放量将在1990年的水平上至少减少55%，最终在2050年实现净零排放。

《欧洲气候法》提案最早由欧盟委员会于2020年3月4日正式公布，被认为是实施“绿色新政”的核心要素。临时协议一旦在欧洲议会及欧洲理事会获得正式通过，《欧洲气候法》就将载入欧盟的官方日志并开始生效。

复旦大学欧洲问题研究中心主任丁纯对本报说：“这一协议有望为本届欧委会‘绿色新政’提供有力支持，为相关议题立法提供基础，也反映了当前欧洲主要政治力量对气候变化问题的共识与妥协。”

在通宵谈判之前，欧洲议会和欧盟27国政府的谈判代表们已经过了数月的争论，欧洲议会曾希望到2030年进一步提高减排至60%。环保组织甚至认为，减排幅度应该达到65%。但是由于欧盟各国经济社会发展的不均衡，减排55%显然是各方妥协的结果。

欧盟委员会主席冯德莱恩对表示：“我很高兴我们就《欧洲绿色协议》的这一核心内容达成了协议。我们对欧洲在2050年之前成为第一个实现碳中和大陆的政治承诺，现在也将成为一项法律承诺。”

“努力重新举旗”

“欧盟一直高举应对气候变化大旗。这些年，因为欧债、难民、恐袭等问题，欧盟在气候问题上的表现不那么突出，现在是在努力重新举旗。这主要有两个战略考虑：一是通过碳排放交易市场把欧元和碳挂钩，推行欧元国际化，平衡美元影响，这有利于欧盟实现战略自主；二是通过对外国出口到欧盟市场的产品征收碳排放税，推动实现欧盟的财政自主，这有利于进一步一体化，同时也可以避免欧债之类的危机。”王义桅说。

2019年12月，欧盟委员会发布《欧洲绿色协议》（简称“绿色新政”），提出到2050年在全球范围内率先实现碳中和。分析普遍指出，欧盟此举有展现气候行动全球领导力的意图。如今，欧盟就《欧洲气候法》达成临时协议。欧盟委员会执行副主席弗兰斯·蒂默曼斯评论道：“这项协议加强了我们在全球作为应对气候危机斗争领导者的地位。”

“欧盟在美国主导的世界领导人气候峰会前达成协议，一方面是对美国的积极回应，另一方面可能是为了在峰会前统一立场，方便与其他国家进行博弈，在峰会上发挥积极作用。”丁纯说。

不过，谈判过程展现出欧盟内部的利益博弈激烈。“欧盟内部利益多元化，27个成员国发展水平不一样，诉求不一样。比如，中东欧国家明确表示反对，因为严格减排、征收碳税、绿色能源转型等会让他们经济负担过重。西欧发达国家对气候变化问题更重视。相应的，中东欧国家就要求更多补贴。”王义桅说，“欧盟的减排主要着力点是交通运输等生活方式的转变，涉及绿色金融、绿色交通等。不同发展水平的欧盟成员国之间，妥协难度较大。比如，德国就积极推动新能源汽车的发展，但是其他制造业不发达的国家就会有诸多抱怨。”

或将升级绿色贸易壁垒

分析称，备受关注的欧盟“绿色新政”被欧盟视作新的增长战略，其目的是为欧洲国家创造更多就业，提升欧盟的全球竞争力。推动制定《欧洲气候法》就是其中一项计划。

“欧洲议会雄心勃勃，成员国则较为务实。此次临时协议是欧洲理事会、欧洲议会、成员国议会各方妥协的结果，反映了各成员国议会的态度。”丁纯对前景表示谨慎乐观，“但不排除未来受到一些其他因素的干扰，如各成员国经济复苏中排放的具体情况导致对排放目标降低的诉求，议会本身政治势力的变化等。”

“接下来必定是欧盟内部多层博弈、讨价还价的过程。总体而言，欧盟需要在气候变化这类问题上占据道义制高点，并推进自身战略自主。所以，最终一定会达成妥协。”王义桅分析指出，欧盟接下来有一个长长的问题清单，“比如，中东欧8个国家明确要求推迟发布‘绿色金融分类标准’，以将天然气和核能列入其中。此外，碳边境调节机制、碳定价、绿色交通等系统的建立都需要欧盟各国进行讨论。”

“未来的国际格局演变最重要的是两大领域，一个是气候变化及新能源、可持续发展等领域，另一个是数字化、网络化、智能化等领域。大国博弈集中在这两大领域，而且有重叠。”王义桅说，“在应对气候问题上，欧盟有些理念值得我们借鉴，不过，有些算计需要我们充分警惕。比如，要警惕欧盟借机升级国际贸易绿色壁垒，包括航空燃油税等。当然，中欧各有所长，合作潜力巨大。”

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