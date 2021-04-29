4月28日下午，国务院总理李克强在北京人民大会堂以视频形式与德国总理默克尔共同主持第六轮中德政府磋商。

新华社记者 岳月伟摄

本报北京4月28日电 （记者白阳）国务院总理李克强4月28日下午在人民大会堂以视频形式与德国总理默克尔共同主持第六轮中德政府磋商。

两国总理听取了双方外交、经贸、司法、财政、工业、交通、教育、科技、卫生、农业、环保、社会保障等25个部门负责人的工作汇报。

李克强表示，中德是全方位战略伙伴，合作共赢是两国关系的主基调，直接受益者是两国人民。前不久，习近平主席同总理女士通了话，双方都表示将继续推动中德关系健康稳定发展。当前国际形势复杂深刻变化，疫情仍在蔓延，保护主义继续存在。大疫情呼唤国际社会发出合作的强音，展现团结的力量。中方愿同德方牢牢把握对话合作大方向。只要双方尊重彼此核心利益和重大关切，在平等相待、互不干涉内政的基础上进行沟通交流，增信释疑、缩小分歧、聚焦合作，就可以为对话合作进一步顺利开展创造有利条件，确保两国关系长期健康稳定发展。

李克强指出，当前形势下，中德要加强抗疫合作，推动疫苗公平合理分配，反对“疫苗民族主义”。用好用足中德“快捷通道”，便利双方必要人员往来，共同维护全球产业链供应链安全稳定。

李克强强调，中国对外开放和德国参与欧洲一体化进程的实践证明，中德都愿意拥抱开放，坚持公平竞争。中国将进一步扩大对外开放，愿同包括德国在内的世界各国共享发展机遇。开放应该是双向的，要在扩大相互开放中推进自由贸易，促进世界经济复苏。中方愿同欧盟共同推动中欧投资协定早日签署生效，促进中欧关系健康稳定发展。

默克尔表示，明年是德中建交50周年，德方愿同中方深化互信、拓展合作，推动两国关系进一步深入发展。希望双方充分发挥两国“快捷通道”作用，保持人员有序交往，推进疫苗生产和互认合作。德方主张开放合作，反对保护主义，主张在对话协商中解决分歧。欧中投资协定对欧中关系十分重要，希双方共同推动协定早日生效。

双方一致认为，中德政府磋商机制成立10年来，为推动中德合作发挥了“超级发动机”作用，应当坚持办好。双方一致同意举行新一轮中德高级别财金对话，以适当方式举办中德法治国家对话新一届研讨会；继续深化在经贸、投资、汽车制造、高科技、新能源、数字经济、人文等领域合作，更好实现互利共赢。

磋商后，两国总理共同出席了“云签约”仪式，见证了应对气候变化、社会保障、卫生健康、食品安全、国际发展、交通运输、可持续发展等领域双边合作文件的签署。

王毅、何立峰等参加上述活动。

《 人民日报 》（ 2021年04月29日 01 版）

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