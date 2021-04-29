新华社布加勒斯特4月28日电（记者林惠芬）基希讷乌消息：ccc总统桑杜28日签署行政令解散该国议会，并确定将于7月11日举行新一届议会选举。

摩宪法法院当天早些时候裁定该国议会此前通过的紧急状态法违反宪法，桑杜随后签署上述行政令。

摩议会3月31日通过关于为控制新冠疫情实施全国紧急状态的议案，决定自4月1日至5月30日实施全国紧急状态。摩宪法规定，实施紧急状态期间，总统不得解散议会。亲总统的行动和团结党等的议员随后就紧急状态法的合法性上诉至宪法法院。

桑杜4月28日晚发表讲话说，解散议会为公民能够选出真正代表他们的新一届议会开辟了道路。她表示，必须尽快结束混乱，在议会选举后任命一个负责任的政府。

摩前总统、议会第一大党社会主义者党领导人多东表示，在目前政治形势下提前举行议会选举在所难免，但新一届议会选举应推迟至今年秋天新冠疫情可能有所缓解时举行。他说，桑杜不顾民众面临的风险，执意立即提前举行议会选举，必须对一切承担全部责任。

摩尔多瓦议会每4年举行一次选举。本届议会于2019年2月选举产生，由于无一政党获得绝对多数席位，组阁过程充满波折。2020年11月，摩尔多瓦举行总统选举，行动和团结党候选人桑杜在第二轮投票中获胜。主张解散议会、提前举行议会选举的桑杜先后宣布了两个新总理提名，但新政府均未获得议会通过。

当地分析人士认为，目前摩总统权力有限，在101名议员组成的议会中，拥有37个席位的社会主义者党联合其他政党基本控制议会，提前举行议会选举将有助于扭转这一局面。

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