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法国政府拟出台新反恐法案

2021年04月29日08:33 | 来源：新华社
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　　新华社巴黎4月28日电（记者徐永春）法国政府28日在部长会议上提出一项新反恐法案，新法案旨在通过加强情报工作和网络监控等应对恐怖主义新威胁。

　　法国总理卡斯泰当天在新闻发布会上表示，新法案旨在应对更加隐秘的恐怖主义新威胁，依靠新技术强化反恐手段。

　　卡斯泰说，日前发生在该国北部朗布依埃市警察局的恐袭事件是个人实施的，袭击者此前并非反恐情报部门的监控对象，与已知的极端组织也没有联系。当前，恐怖分子更倾向于使用新通信手段，尤其是互联网和社交网络进行活动。因此，反恐部门需要通过新技术加强对社交网络的监控，及时发现潜在恐怖主义威胁。

　　法国内政部长达尔马宁表示，法国自2015年11月以来发生的恐袭事件中，没有一起是从伊拉克或叙利亚返回的人员所为。当前，法国面临的主要恐怖主义威胁由“外生威胁”转为“内生威胁”，并且更加难以追踪。

　　法国内政部和司法部数月前开始起草这项新反恐法案，对2015年出台的反恐情报法、2017年颁布的加强国内安全和反恐法进行更新和强化，主要内容包括对涉恐刑满释放人员延长监视期、关闭涉嫌与恐怖主义有关的宗教场所、加强网络监控等。

(责编：高歌、刘洁妍)

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