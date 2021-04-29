新华社联合国4月28日电 中国常驻联合国副代表耿爽28日在联合国安理会叙利亚政治和人道问题视频公开会上发言，呼吁推进叙利亚政治进程，缓解叙利亚人民苦难。

他说，联合国应继续斡旋努力，坚持推进“叙人主导、叙人所有”的政治进程。国际社会应加大政治解决力度，推动及早结束叙利亚危机。中方呼吁叙利亚各方同联合国叙利亚问题特使裴凯儒密切沟通协商，尽快就第六轮宪法委员会会议安排达成共识。宪法委员会的工作应保持独立，不受外来干涉。中方注意到叙利亚宣布将于5月举行大选，呼吁国际社会尊重叙利亚主权和叙利亚人民的选择。叙利亚的前途命运必须由叙利亚人民自主决定。结束外部占领和铲除恐怖势力是政治解决叙利亚问题的必要安全条件。国际社会应根据国际法和安理会决议通力合作，共同打击叙利亚境内恐怖势力。

他说，国际社会应增强对叙人道救援的针对性，切实缓解叙利亚人民苦难。叙利亚当前面临复杂人道挑战，联合国机构要加大对叙利亚的粮食救援力度，帮助叙利亚维持供水、供电等农业生产基础设施运转。中方支持联合国通过“新冠肺炎疫苗实施计划”向叙利亚提供疫苗，中国政府援助叙利亚的新冠疫苗已于4月24日运抵叙首都大马士革，希望这些疫苗的及时接种能帮助遏制疫情在叙传播势头。中方敦促有关国家立即解除对叙单边制裁。

他说，联合国应尊重叙利亚政府的地位和作用，不断改善对叙人道救援方式。中方欢迎跨线人道救援行动取得积极进展，希望联合国在充分利用现有跨境点基础上，不断扩大跨线人道救援行动规模，尽快在叙全境范围内打通跨线运输路线。

他说，中方始终致力于为推进叙利亚政治进程，恢复叙利亚和平稳定，缓解叙利亚人民苦难发挥建设性作用。

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