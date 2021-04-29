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美国疾控中心谨慎放宽户外戴口罩建议

2021年04月29日08:30 | 来源：新华网
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　　美国疾病控制和预防中心27日放宽户外戴口罩指导方针，说完成新冠疫苗接种人员在不拥挤室外场所可不戴口罩，未接种疫苗者在某些情况下可不戴口罩外出，但强调在室外聚集时和室内场所戴口罩的重要性。

　　美国疾控中心说，无论是否完成疫苗接种，人们独自在户外或与家庭成员一起散步、骑车或跑步时不必戴口罩。完成疫苗接种的人参加小型户外聚会可不戴口罩。

　　这一机构强调，未接种疫苗的人，参加户外小型聚会或与来自多个家庭的朋友在户外就餐聚集时，都应戴口罩；无论是否完成疫苗接种，民众在音乐会或体育赛事等拥挤的室外活动中应当戴口罩。疾控中心继续建议民众在室内公共场所，如发廊、餐馆、购物中心、健身房、博物馆和电影院等戴口罩。

　　“尽管疫苗有效，但我们知道，（新冠）病毒在室内传播迅速，”美国疾控中心主任萝谢尔·瓦伦斯基说，“在更多人接种疫苗之前，且我们日均新增病例依然超过5万时，室内戴口罩将提供额外保护。”

　　瓦伦斯基说，上述决定的背景是新冠疫苗接种人数不断增加以及新冠新增病例、住院和死亡人数减少。

　　据美联社报道，超过一半美国成年人、即大约1.4亿人已经接种至少一剂新冠疫苗。超过三分之一的美国人完成疫苗接种。

　　过去一年大部分时间，美国疾控中心一直建议民众在室外社交距离6英尺（约1.8米）内戴口罩。瓦伦斯基3月警告，各州放松防控且越来越多民众春假期间出行，政府担心民众春假出行期间不戴口罩，美国可能迎来新一波疫情。

　　约瑟夫·拜登担任美国总统之初公布100天内的疫情防控目标，包括让民众普遍戴口罩。白宫官员和包括美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇的医学专家一再要求公众戴口罩并保持社交距离，以防止病毒传播。

　　全球多国近期疫情反弹，促使政府出台新的防控措施。泰国首都曼谷26日出台措施，民众在公共场所不戴口罩将受到2万泰铢（约合4124元人民币）罚款。

　　此外，流行病学家认为，印度近期疫情迅速恶化，主要是由于印度社会对保持社交距离、戴口罩等防疫措施执行不力。

　　世界卫生组织总干事谭德塞19日强调，各国在公平接种疫苗的同时不能放松戴口罩、保持安全社交距离等防疫措施。（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：高歌、刘洁妍)

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