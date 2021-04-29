人民网约翰内斯堡4月28日电 （记者李滢嫣）日前，第四届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）非洲国家线上推介会成功举办。本场推介会由中国国际进口博览局、中国工商银行及标准银行集团联合主办，中国驻南非、肯尼亚、坦桑尼亚大使馆经商处代表出席并致辞，安哥拉、纳米比亚、莫桑比克、赞比亚等16个非洲国家的相关商协会及上百家企业代表同时在线参会。

中国国际进口博览局副局长刘福学在推介会上积极评价非洲各国对进博会的高度重视，他表示，进博会在促进中非贸易中扮演重要角色，来自近50个非洲国家的逾450家企业参展了前三届进博会，肯尼亚咖啡、南非国宝茶、赞比亚蜂蜜等非洲特产受到中国消费者喜爱。欢迎非洲国家企业积极参与到进博会平台中，共享中国经济发展机遇。

中国驻南非、肯尼亚、坦桑尼亚等国家使馆经商处负责人高度肯定进博会对促进中国与驻在国贸易往来的重要作用，并向所在国家企业参展进博会发出了热情邀请。驻南非大使馆经济商务处公使衔参赞赵中屹表示，南非一直积极参与进博会，去年南非总统拉马福萨在第三届进博会开幕式上发表视频致辞，南非农产品企业在第三届进博会收获2.1亿美元订单。中南经贸合作不断向好，欢迎更多南非企业通过进博会平台进入中国。

中国驻肯尼亚大使馆经济商务处公使衔参赞张益俊表示，肯尼亚作为东非经济龙头拥有很多竞争力强的出口商品，2020年中肯贸易逆势增长7.2%，咖啡、冷冻牛油果等肯尼亚特产进入更多中国百姓家庭。希望肯尼亚企业参展进博会、挖掘中国市场潜力。

中国驻坦桑尼亚大使馆经济商务处参赞袁林表示，坦桑尼亚参展了前三届进博会，有力提升了腰果、坦桑蓝等坦桑特色产品和旅游业在华知名度。

工商银行国际业务部专家刘锐表示，中非经贸合作有着坚实基础，工商银行和标准银行作为中国和非洲最大的银行将持续发挥桥梁作用，借助进博会平台、辅以多样配套活动助力更多非洲企业走进中国。标准银行集团非洲区域首席执行官桑尼表示，出口是非洲经济复苏及高质量发展的关键，而中国市场给非洲产品带来了重要机遇。标准银行已连续三年携非洲客户参展进博会，取得显著成果。

尼日利亚农产品企业Zeenab与南非食品贸易企业Truval分别分享了进博会的参展经验，此外，针对非洲企业关注的食品及农产品展区，工作人员围绕今年的亮点特色作了详细介绍，提供了最新讯息，并与线上参会企业进行了互动问答。

(责编：刘洁妍、刘慧)