方莹馨

10岁的英国男孩迈基·波利在社交媒体上被称为“足球超胆侠”。

波利7岁时因患罕见眼疾而双目失明，但他对足球的热爱没有因此止步。在辅助技术的帮助下，他加入视障足球队继续训练，追寻梦想。据报道，为波利带来“光明”的是一副助视设备，它利用人工智能技术捕捉和识别文本和图像，并转化为音频，为佩戴者朗读文字或描述人物和物体。得益于这项技术，波利不仅重新回到球场自由奔跑，还能阅读自己喜欢的足球杂志。

“足球超胆侠”的励志故事，揭示了辅助技术改善人类生活的能力和潜力。世界知识产权组织日前发布的关于辅助技术的报告称，从对已有产品的不断改进，到最前沿的尖端技术研发，辅助技术领域的创新极大地改善了残障人士的生活，帮助他们在各种环境中行动、交流和工作。世界卫生组织指出，辅助技术既能使人们过上健康、独立和有尊严的生活，还可以减少对卫生服务、支持性服务、长期照护等服务的需求。

辅助技术越来越贴心，让不少人的生活场景呈现了质的变化：老年人可以凭借智能拐杖的导航功能轻松找到回家的路，一旦摔倒或身体不适，家人就会立即收到警报；下肢残疾人士通过可穿戴外骨骼，可以重新站立、行走甚至登山；长期卧床、无法自理的病人使用内置湿度传感器的智能尿布，可以随时发出更换提醒，并记录识别一些健康问题……“目前全球有超过10亿人需要使用辅助技术，随着人口老龄化趋势的加剧，这一数字在未来10年将增加一倍。”世界知识产权组织助理总干事阿莱曼道出了辅助技术开发和应用的价值。

世界知识产权组织发布的报告指出，近年来，辅助技术创新呈现“两位数增长”，与日常消费品的结合也越发紧密。1998年至2020年上半年，与辅助技术相关的专利超过13万件。与此同时，传统产品的智能化浪潮也在深入推进。可以预见，未来更多技术创新将为人口老龄化难题提供解决路径，为挖掘“银发经济”潜力提供推动力。

有温度的科学技术最有力量。科技赋能民生改善，更加关注弱势群体，彰显的不仅是人文关怀，还是应对数字鸿沟、发展鸿沟、机会鸿沟等严峻挑战的能力，有助于推动经济社会更富包容性地向前发展。

《 人民日报 》（ 2021年04月29日 17 版）

(责编：郝江震、白宇)