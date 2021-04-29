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巴黎圣母院维修工程面临挑战

本报驻法国记者  刘玲玲
2021年04月29日06:32 | 来源：人民网－人民日报
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　　法国总统马克龙近日访问了巴黎圣母院维修工程现场，重申法国将在2024年完成重建工程并重新开放。专家指出，由于修复材料缺乏、资金短缺、疫情造成的进程延误等多种原因，重建工作面临重重挑战。

　　拥有800多年历史的巴黎圣母院是法国最具代表性的历史建筑之一。2019年4月15日，巴黎圣母院的屋顶和塔尖在大火中被烧毁。如今巴黎圣母院的修复仍在持续，密密麻麻的脚手架包围着这座教堂，只有门前的广场保持开放。不时有市民或游客在此停留观赏教堂主体建筑或拍照留念。

　　据法媒报道，两年来，巴黎圣母院的主要修复工作集中在对未烧毁部分的保护上，包括在教堂周围搭建脚手架、修复塔尖、在教堂拱顶铺设防水布等。直至今年3月，相关保护工作结束，巴黎圣母院的修复工程才正式开始。

　　建筑材料是修复工程面临的一大难题。根据法国政府的规划，将按照原样复原塔体，因此对木材选材有严苛的要求。法国24小时新闻台指出，若想原样复原高达96米的塔体，需要约1000棵树龄在150岁至200岁的橡树。截至今年3月，施工方仅找到8棵符合要求的橡树。据悉，这些橡树砍伐后还需运往巴黎保存一年以上并进行干燥处理。

　　由于被烧毁的面积很大，重建细节需要很高的工艺水平，找到多名符合要求的工匠也并非易事。例如，修复塔体的工匠需要精通中世纪手工打磨木材的技艺，否则无法实现修复目标，而培养这样一名工匠需花费不少时间。

　　外界也在关注修复所需资金是否充足。大火发生后，各界纷纷捐款或协助筹款，目前共捐款8.3亿欧元。但法国政府尚未确定总预算，加上实际修复过程中可能遇到的突发情况，未来可能还面临资金困难。

　　目前有约200名工匠、技术人员和研究人员在修复现场工作。重建工程总负责人乔治林表示，2024年巴黎圣母院可以重开，但是重建工程需要持续到2024年之后。“这是一项雄心勃勃的计划，我们需要做的还有很多。”

　　火灾发生原因至今仍未查清。巴黎检察部门已排除了蓄意纵火的可能，明确了教堂在安全尤其是警报系统方面存在缺陷。因教堂损毁程度严重，确认事故原因变得十分复杂。

　　（本报巴黎4月28日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年04月29日 17 版）
(责编：郝江震、白宇)

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