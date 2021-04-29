人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>国际

拉美多举措加强疫情防控

本报驻巴西记者  李晓骁
2021年04月29日06:32 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　近段时间以来，拉美地区新冠肺炎疫情有所反弹。为遏制疫情，保障民众生活，拉美国家多措并举，强化防疫措施，加大对困难群体的救助力度。

　　减少人员流动、实行社交隔离是防控疫情最有效的手段之一，已被拉美各国广泛认可和采用。巴西里约热内卢市政府宣布，禁止民众在海滩停留，餐馆、酒吧和小吃店营业时间不得超过21时。哥伦比亚政府推出严格的宵禁措施，并且暂时关闭娱乐场所。秘鲁政府也宣布延长紧急状态，关闭边境、倡议居家隔离等，政府将全力保障水、电、燃气、通信等公共服务。阿根廷、古巴等国暂停或减少了部分航班。

　　疫情持续蔓延加重了贫困人口的生活负担，拉美多国进一步投入抗疫补贴资金，为有困难的家庭提供支持。巴西政府出台新一轮疫情紧急救助金政策，此轮紧急救助金于4月至7月按月发放，发放对象为非正规就业者以及针对贫困居民推出的“家庭补助金”计划的参与者。救助金额将视每个家庭的不同情况进行调整。总体来看，平均每人每月可获得的救助金额在150雷亚尔至375雷亚尔（1美元约合5.4雷亚尔）之间，巴西全国将有4560万人受益。

　　为帮助受困家庭解决实际困难，智利总统皮涅拉宣布，扩大4月至6月的“新冠肺炎紧急家庭收入”覆盖范围。此次补助将不再对申请人居住地的防疫阶段设限，任何低收入家庭都可以申请。每个家庭最多可为10名家庭成员申请补助金，每人每月最多可领取10万智利比索（1美元约合713智利比索）。预计该政策将惠及约1300万人。

　　（本报里约热内卢4月28日电）  


　　《 人民日报 》（ 2021年04月29日 17 版）
(责编：郝江震、白宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部