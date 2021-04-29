本报驻巴西记者 李晓骁

近段时间以来，拉美地区新冠肺炎疫情有所反弹。为遏制疫情，保障民众生活，拉美国家多措并举，强化防疫措施，加大对困难群体的救助力度。

减少人员流动、实行社交隔离是防控疫情最有效的手段之一，已被拉美各国广泛认可和采用。巴西里约热内卢市政府宣布，禁止民众在海滩停留，餐馆、酒吧和小吃店营业时间不得超过21时。哥伦比亚政府推出严格的宵禁措施，并且暂时关闭娱乐场所。秘鲁政府也宣布延长紧急状态，关闭边境、倡议居家隔离等，政府将全力保障水、电、燃气、通信等公共服务。阿根廷、古巴等国暂停或减少了部分航班。

疫情持续蔓延加重了贫困人口的生活负担，拉美多国进一步投入抗疫补贴资金，为有困难的家庭提供支持。巴西政府出台新一轮疫情紧急救助金政策，此轮紧急救助金于4月至7月按月发放，发放对象为非正规就业者以及针对贫困居民推出的“家庭补助金”计划的参与者。救助金额将视每个家庭的不同情况进行调整。总体来看，平均每人每月可获得的救助金额在150雷亚尔至375雷亚尔（1美元约合5.4雷亚尔）之间，巴西全国将有4560万人受益。

为帮助受困家庭解决实际困难，智利总统皮涅拉宣布，扩大4月至6月的“新冠肺炎紧急家庭收入”覆盖范围。此次补助将不再对申请人居住地的防疫阶段设限，任何低收入家庭都可以申请。每个家庭最多可为10名家庭成员申请补助金，每人每月最多可领取10万智利比索（1美元约合713智利比索）。预计该政策将惠及约1300万人。

（本报里约热内卢4月28日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月29日 17 版）

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