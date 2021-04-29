本报记者 李志伟 刘玲玲 白紫微

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当前，地球生态与环境治理面临严峻挑战。新冠肺炎疫情让各方更清醒认识到携手应对危机的紧迫性。国际社会应加强合作，共同应对环境挑战，通过加快绿色低碳转型，更好保护地球。

联合国秘书长古特雷斯近日表示，地球生态正处于“临界点”，国际社会应共同付出艰苦的努力，使地球恢复健康，使人类与自然和谐相处。他呼吁要采取大胆的气候行动，将全球平均气温较工业化前水平升温控制在1.5摄氏度以内。为实现这一目标，应采取更强有力的措施保护生物多样性，并通过发展循环经济来减少垃圾，从而减少污染。

生态环境压力与日俱增

近年来，极端天气频发、生物多样性丧失、荒漠化加剧、环境污染加剧，给人类生存和发展带来严峻挑战。世界气象组织4月发布的《2020年全球气候状况》报告指出，去年是有记录以来最热的三个年份之一。气候灾害加上疫情对全球超过5000万人造成双重打击，使全球粮食不安全状况恶化。

今年2月，英国财政部发布的一份报告显示，目前全球生物灭绝的速度创下新高，大自然的生产力、复原力和适应力被严重破坏。生物多样性的减少将给全球经济、人类健康和生计带来巨大风险和不确定性。据估计，目前约有100万种动植物物种濒临灭绝，“许多物种将在几十年内灭绝”。

联合国此前发布的《生物多样性和生态系统服务全球评估报告》指出，自1980年以来，海洋塑料污染增加了10倍，至少影响了267种海洋动物。另据世界资源研究所近日发布的“全球森林观察”报告，2020年全球被烧毁或遭砍伐的原始森林面积比前一年增加12%，损失面积相当于荷兰的国土面积。

世界资源研究所国际气候倡议主任戴维·瓦斯科表示，各国应采取更大胆的气候行动，并在疫后经济复苏进程中加速推动绿色发展。相关研究显示，一国在清洁能源基础设施或生态系统保护上的投入越多，就能创造出更多的就业岗位，经济回报也更高。

环保意识行动不断增强

今年4月22日是第五十二个世界地球日。在这一天前后，围绕“修复我们的地球”这一主题，全球190多个国家和地区举行各种形式的活动，呼吁人们共同行动起来，保护地球环境。

古特雷斯在为世界地球日发表的视频致辞中表示，国际社会应采取共同行动保护人类唯一家园，并创造成百万上千万的就业岗位。“从新冠肺炎疫情中恢复是一个机会，可以帮助世界走上一条更清洁、更绿色、更可持续的发展道路。”

世界地球日前后，黎巴嫩非政府组织“明日黎巴嫩”协会成员骑着自行车，在首都贝鲁特向人们分发苗木，希望人们更加关注环保；波兰克拉科夫市陶龙竞技场外墙的电子屏幕上亮起气候钟，显示距离全球平均气温比工业化前水平上升1.5摄氏度的倒计时，提高人们对气候变化的认识……

肯尼亚环保人士帕特里夏·孔博和她的伙伴们在农场里录制视频，讲解有利于土地可持续使用的种植方式。她们发动市民清理被随意丢弃的口罩等垃圾，分发可循环利用的袋子，号召人们减少塑料垃圾袋的使用。她说：“让我们热爱并共同保护我们的环境。每个人都有责任帮助拯救地球，现在是我们履行这一责任的时候了。”

“我在家附近散步了一公里，捡了半袋垃圾。希望大家多多考虑我们的未来，不随意丢弃垃圾，为孩子们做好表率。”法国兰斯一位名叫露西的网友在社交媒体上发布了自己捡拾垃圾的照片。世界地球日当天，法国多个城市的志愿者在散步或运动时捡拾路上的垃圾，并把相关照片或视频分享在社交平台上。

多边环境合作持续推进

古特雷斯敦促各国将下一个10年作为“转型的10年”，提交更有雄心的国家自主贡献计划，并列出未来10年的行动和政策。“到2030年，我们必须将全球温室气体的排放量在2010年的水平上减少45%。”古特雷斯强调，2021年在应对全球气候紧急情况上是成败攸关的一年。

今年，应对全球环境问题的两大关键会议将陆续举行。10月，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会将在中国云南举办，会议将推动全球生物多样性治理迈上新台阶，为全球环境治理注入新的动力。11月，《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方会议将在英国格拉斯哥举行。根据应对气候变化《巴黎协定》，各国将在联合国气候变化大会上公布未来10年的最新减排目标。

多个重要经济体近期纷纷表达了加大减排力度和加强环境合作的意愿。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟委员会、欧洲理事会及欧洲议会已就《欧洲气候法》达成临时协议，欧盟在2030年减少55%的温室气体排放量，到2050年实现碳中和的目标将被写入法律；俄罗斯总统普京表示，俄罗斯将在2050年之前显著削减净排放；巴西总统博索纳罗表示，该国将在2030年前杜绝非法砍伐森林的行为……

应对全球气候变化，构建人与自然生命共同体，中国始终是参与者、贡献者、引领者。中国已宣布将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，体现了中方应对气候变化的坚定决心。据有关机构分析，中国的碳中和承诺将使全球温升缩减0.2至0.3摄氏度。中国还通过多种形式的南南务实合作，尽己所能帮助其他发展中国家提高应对气候变化能力，强化保护环境能力。

大自然保护协会高级政策顾问琳达·克鲁格认为，作为《联合国防治荒漠化公约》缔约国，中国已提前实现联合国提出的到2030年实现土地退化零增长目标。中国通过推行保护性农业耕作，减少了农业对生物多样性的负面影响。同时中国推进海绵城市建设，利用城市中的自然区域加强对水资源的有效管理，并承诺增加森林面积，这些都值得很多国家学习借鉴。

2020年后全球生物多样性框架不限成员名额工作组共同主席巴希尔·范·阿弗尔认为，中国为保护环境贡献了许多重要创新理念，以土地利用规划为前提的生态保护红线就是其中一例，“相信生态保护红线将被证明是对国际社会保护生物多样性极为重要的一项政策工具”。

（本报华盛顿、巴黎、北京4月28日电）

《 人民日报 》（ 2021年04月29日 17 版）

(责编：郝江震、白宇)