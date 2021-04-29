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欧洲议会批准《欧盟—英国贸易与合作协定》

2021年04月29日05:12 | 来源：新华社
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　　新华社布鲁塞尔4月28日电（记者李骥志）欧洲议会28日宣布批准欧盟与英国去年年底达成的《欧盟—英国贸易与合作协定》，为英国“脱欧”后双方贸易关系提供了行动框架和法律依据。

　　欧洲议会28日宣布，以660票赞成、5票反对和32票弃权的结果通过这一协定。投票于27日在欧洲议会全会上举行。

　　为尽可能减少英国“脱欧”对英欧贸易的影响，双方从今年年初起开始临时执行这一协定。此次经欧洲议会通过后，这份协定尚需欧盟理事会批准。按照计划，协定将于5月1日起正式实施。英国议会去年年底已批准这一协定。

　　欧盟委员会主席冯德莱恩在社交媒体上欢迎欧洲议会通过这一协定，称这是欧盟与英国建立牢固而密切伙伴关系的基础。

　　欧洲议会在一份声明中说，英国脱欧是“历史性错误”，但是这份协定能够最大程度消减英国“脱欧”带来的负面影响，欧洲议会对此表示欢迎。不过，欧洲议会一些议员对英国不希望将协定条款扩展到外交、安全、发展等领域表示遗憾。

　　欧洲议会外交委员会主席戴维·麦卡利斯特说，未来欧英贸易肯定不会完全没有摩擦，英国“脱欧”的后果将影响未来几年、甚至几十年。

　　英国1973年加入欧盟前身欧洲共同体，2016年公投后宣布退出欧盟。2020年1月31日，英国正式“脱欧”。随后经过11个月的紧张谈判，双方终于在同年12月底前围绕贸易等未来关系事宜达成一致，签署了这份贸易与合作协定。

　　根据欧盟统计局公布的最新数据，受英国“脱欧”等因素影响，2021年前两个月，欧盟对英国出口同比下降了20.2%，从英国进口货物下降47%，是历史最大降幅。英国目前是欧盟第三大货物贸易伙伴。

(责编：郝江震、白宇)

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