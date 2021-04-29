新华社科伦坡4月28日电（记者唐璐）4月28日，斯里兰卡总统兼国防部长戈塔巴雅、总理马欣达在科伦坡分别会见到访的中国国务委员兼国防部长魏凤和。

戈塔巴雅说，热烈祝贺中国共产党成立100周年。我们衷心感谢中方长期对斯方的宝贵支持，希望学习借鉴中国共产党的治国理政经验，比如脱贫攻坚、乡村振兴等。斯方始终将发展斯中关系置于优先位置，坚定支持中国在核心利益问题上的立场。斯里兰卡一贯坚持独立自主的外交政策，不会屈服于任何域外大国的压力，不会同任何国家结盟。我高度关注两军防务合作，希望两军开展更加密切的交流，不断提升务实合作水平。

马欣达说，欢迎魏凤和部长在疫情下率团来访，这体现了中方对中斯关系的高度重视。对中国在疫情防控、经济发展和脱贫攻坚等方面取得的成就表示祝贺，衷心感谢中方对斯方抗疫给予的无私帮助。斯里兰卡永远是中国真诚的朋友，坚定支持中方维护自己核心利益的立场，愿加强同中方在包括军事在内的各领域交流和务实合作，推进两国关系不断发展。

魏凤和说，中斯友好源远流长，两国关系积淀深厚。中斯积极推进高质量共建“一带一路”，共同发展前景广阔。中方感谢斯方在台湾、香港和涉疆涉藏等问题上所持立场，将一如既往坚定支持斯方在人权、民族和解等问题上的立场。两军关系长期友好，要继续深化两军合作，发展两军关系。和平发展、合作共赢是世界大势和人间正道，某些大国拉帮结伙、谋求地区霸权不得人心，严重损害域内国家利益。中国赞赏斯方坚持独立自主和不结盟政策，将与斯方共同努力、加强协作，携手维护地区和平安宁。

同日，魏凤和还与斯里兰卡国防部常秘古纳拉特纳举行会谈，共同启动中国国防大学斯里兰卡校友会网站。

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