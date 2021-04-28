新华社北京4月28日电（记者谢希瑶、安蓓）第十届中德经济技术合作论坛28日在京召开。论坛以“携手共进、合作共赢——凝聚新发展动力”为主题，旨在顺应时代发展大势，以对话凝聚共识，以合作实现共赢，打造更加紧密的中德经济技术合作伙伴关系。

国家发展改革委副主任林念修表示，2020年中德双边贸易总额超过2100亿欧元，同比增长3%，中国已连续五年成为德国最大的贸易伙伴，中国也是德国第二大出口目的地国。同时，德国是中国在欧洲的最大贸易伙伴。

他指出，当今世界正经历百年未有之大变局，以信息、生物、新能源为代表的新一轮科技革命和产业变革加速演进，为全球经济发展提供了新机遇。同时，新冠肺炎疫情持续蔓延阻扰了各国经贸和人员往来，经济全球化遭遇逆流，不稳定不确定因素显著增多，促进共同发展任重道远。抢抓机遇、应对挑战，需要各国加强沟通协作，共同维护多边主义。

第十届中德经济技术合作论坛由国家发展改革委与德国联邦经济和能源部共同举办。中德双方政府、近百家企业以“线上+线下”方式参会。大会围绕宏观经济、数字化转型、绿色低碳等三个议题开展交流。

中德经济技术合作源远流长，自1997年第一届论坛举办以来，在两国政府共同组织、两国经济企业界人士共同参与下，双方经济技术合作不断深化实化、结出累累硕果，已成为中德经贸和科技合作的重要桥梁。

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