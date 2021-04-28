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老挝副总理说中国疫苗援助是雪中送炭

2021年04月28日23:23 | 来源：新华社
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　　新华社万象4月28日电（记者章建华）新一批中国政府援老挝新冠疫苗交接仪式27日在老挝卫生部举行。老挝人民革命党中央政治局委员、政府副总理、防控新冠肺炎疫情领导小组负责人吉乔表示，中国的疫苗援助是真正的雪中送炭。

　　中国驻老挝大使姜再冬在致辞中说，我们不会忘记，在中方抗疫最艰难的时候，老方向中方捐赠现汇和多批防疫物资。老方出现疫情以来，中方已派出两个专家组、提供大量物资、援建核酸检测实验室、援助3批疫苗。中老同舟共济、携手抗疫，生动诠释了患难与共、守望相助的命运共同体精神。

　　姜再冬说，本月以来，老挝疫情防控形势骤然趋紧。中方向老方提供新一批疫苗援助，就是希望能为老方防控工作再助一臂之力。中方相信，在老挝党和政府坚强领导下，兄弟的老挝人民一定能战胜疫情。我们愿继续为此提供积极帮助。

　　吉乔说，每当老挝危难之际，必能得到中国党、政府和人民兄弟般的宝贵援助。中国继续向老挝提供疫苗援助，为老挝抗击疫情提供了支持、注入了信心。

　　吉乔表示，中国疫苗安全可靠高效，他本人也已接种。新一批疫苗援助是真正的雪中送炭，老方承诺将用好中国疫苗，使之发挥最大功效。

(责编：郝江震、白宇)

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