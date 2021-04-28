新华社马来西亚普特拉贾亚4月28日电（记者林昊 王大玮）马来西亚彭亨大学与北京交通大学28日签署“铁路工程双学位合作办学协议”，携手为马来西亚培养铁路工程人才。

根据协议，两校联合开设的双学位课程学制为4.5年，学生前2年在彭亨大学就读，后2.5年在北京交通大学就读，毕业生将分别被授予两校学位，学费由马来西亚公共服务局承担。根据计划，第一年将开设土木工程、机械工程和电气工程3个本科学位课程，录取60名符合资格的马来西亚学生。

北京交通大学校长王稼琼通过线上致辞表示，北京交通大学先前参与了马来西亚东海岸铁路项目的人才培训课程，希望两校以本次合作为契机，在学生联合培养、师资培训、学术交流及合作科研等领域开展更多务实合作，为马来西亚培养更多铁路人才。

马来西亚公共服务局局长海鲁勒·阿迪卜在签约仪式上表示，新冠疫情给马来西亚经济发展造成巨大冲击，交通运输部门特别是铁路对疫情后经济复苏起着至关重要的作用。他期待两校合作办学模式取得丰硕成果，将来有更多学生从此项目中受益。

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