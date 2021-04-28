人民网北京4月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持28日例行记者会。记者会实录如下：

日本富士电视台记者：对于你发表的关于日本核废水的推特，日本外长茂木敏充称日方已向中方严正抗议并要求删除你的推特。你对此有何评论，会不会删除？

赵立坚：据我所知，这是一幅中国青年插画家的画作。我想这首先说明了葛饰北斋先生的原作在中国有一定的知名度，中国民众对日本文化是有相当了解的。

这幅新作品反映出中国民众对日本政府单方面决定以排海方式处理福岛核污染水的担忧和不满。事实上，不仅是中国，日方行径已经引发多国政府、国际组织、全球300多个环保团体和包括日本国民在内的各国民众的强烈反对和严重关切。

我们多次提到，福岛核污染水有害物质多，危害极大。美国《科学》杂志、德国海洋科学研究机构、俄罗斯、韩国等多国学者认为，日方拟排放的核污染水即使经过仔细清洗，仍含有大量放射性物质同位素，其中碳-14元素半衰期可达5730年。核污染水自排放之日起，未来几十年内将影响太平洋沿岸全部国家，所含放射性物质将对全球海洋环境造成数千年之久的危害。

日方为了省钱，单方面决定将核污染水排海，极不负责任。日方错误决定在先，我们抗议在后。日方做了坏事儿，还不让别人说吗？全世界抗议不是一天两天了，日方一些官员一直装聋作哑，为什么对一幅插画作品气急败坏？他们应该多听听世界人民对于核污染水排海的抗议呼声。日方应认清自身责任，履行国际义务，撤销错误决定。

至于你提到我是否会删帖并道歉，可能你已经注意到，我已经把这条推特置顶了。插画反映的是正当民意和正义呼声。正是日本政府需要撤销错误决定并道歉。

《北京青年报》记者：我注意到，新加坡《联合早报》发表了一篇名为《关于新疆棉花的那点事》的评论文章。文章认为新疆存在“强迫劳动”的说法毫无根据。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到了有关报道。这篇评论文章的作者是一名曾经在新疆工作生活10多年的教育咨询业者。他表示，所谓新疆“强迫劳动”的说法毫无根据，不仅荒谬，也很无知。新疆在棉花采摘季节缺工少力，来自内地其他省市的富余劳动力纷纷来到新疆，协助棉农在采摘季节结束前高效保质完成采棉工作，棉农则给予他们优厚的报酬，可以说是双方互利共赢的安排。更何况随着机械的发展和普及，机器正逐渐取代人工。所谓“强迫少数民族采摘棉花”，既是对新疆棉花的玷污，也是对新疆社会发展的污蔑中伤。

一段时间以来，国际上关于新疆的客观公正声音越来越多。比如，最近“世界报业辛迪加”网站刊发题为《对新疆种族灭绝的指控毫无根据》一文，明确指出美国所谓“新疆种族灭绝”的说法没有证据。首先，这种说法公信力缺失。“新疆种族灭绝”由大搞“谎言外交”的美国前国务卿蓬佩奥提出，其说法不足为信。第二，事实缺失。美国政府迄今没有拿出任何事实证据。第三，法理缺失。美国国内法认定的“种族灭绝”参照联合国《防止及惩治灭绝种族罪公约》，包括杀戮、禁止生育等五种行为，但美国缺乏法理依据证明新疆存在上述行为。

像这样的例子还有很多。比如挪威弗洛恩市前市长维斯特比近日发表《认定新疆种族灭绝别有用心》的专题报告，对美国有关智库报告的客观性、真实性、严谨性逐条批驳。再比如，法国作家维瓦斯在《维吾尔族假新闻的终结》一书中用自己两次访疆亲身经历，证明各类涉疆谣言纯属无稽之谈；美国独立新闻网站“灰色地带”刊文，揭露反华分子郑国恩滥用数据、歪曲资料、援引虚假“证言”编造新疆“种族灭绝”的世纪谎言；香港《南华早报》、澳大利亚公民党刊物《澳人警示服务》、巴西《米纳斯州报》等多家媒体刊发报告、文章等，介绍新疆反恐成就，披露美国等西方国家在反恐问题上的双重标准和“以疆制华”的地缘政治阴谋。

我也注意到，在巴基斯坦、埃及、马来西亚等许多发展中国家，客观公正的涉疆报道越来越多。在西方媒体充斥着针对新疆抹黑污蔑的大背景下，这些客观公正介绍新疆的正义之声弥足珍贵。我希望在座的外国记者也能读一读这些书籍、报告和文章，本着客观公正原则自觉抵制那些涉疆谎言谣言和虚假信息。我也希望你们不要被偏见蒙蔽双眼，用自己的笔和镜头去向世界说明新疆的事实和真相。

彭博社记者：欧盟委员会正考虑对外国国有企业采取征收罚款或限制贸易措施。有关计划没有直接提及中国，但试图回应欧洲企业的关切。欧方有关计划尚需得到欧盟成员国政府批准，但有中国企业已经开始担忧，中方对此有何评论？

赵立坚：我不了解你所说的有关情况。请你向中方主管部门询问。

《北京日报》记者：据报道，27日，美国务卿布林肯会晤肯尼亚总统和外长、尼日利亚总统和外长，并线上参观美援建的野外医院和可再生能源公司。尼日利亚总统布哈里称，非洲地区安全挑战日益增长，美有必要考虑将美军非洲司令部总部迁至非洲。美国务院负责非洲事务的代理助卿哥德克对媒体称，美将向非洲人民展示，与中国在非推行的经济发展模式相比，美国模式更注重非方利益，对非洲更具吸引力。中方对此有何评论？

赵立坚：中非是命运与共的好朋友、好伙伴。发展同非洲国家的友好合作关系始终是中国外交一以贯之的基本政策。中国外长已经连续31年新年首访选择非洲国家。这已经成为中国外交一个很好的传统。

中国开展对非合作一贯坚持真实亲诚理念和正确义利观，始终尊重非洲人民意愿，立足非洲各国需求。中非合作论坛对国际对非合作发挥了重要引领作用。论坛成立20年来，中非之间贸易额增长了20倍，中国对非直接投资增长了100倍。中国和非洲国家人民实实在在从中获益。

当前，受新冠肺炎疫情冲击，许多非洲国家发展面临新的挑战。我们希望包括美国在内的国际社会各方重视非方关切，采取实际行动加大支持和投入，帮助非洲国家应对挑战、实现发展。如果美方想在非洲搞大国竞争，搞排他性“二选一”，只会损害非洲国家利益，非洲国家和人民也不会答应。

深圳卫视记者：据报道，美国务院官员称，美国正计划就世卫组织第二阶段新冠病毒溯源调查向世卫组织提交新的建议。知情人士称，预计美国将在建议中反驳中国提出的病毒可能通过冷冻食品传播的假设，并敦促公布更多数据和新型冠状病毒的早期证据。美还将建议审查武汉病毒实验室工作人员的医疗记录，并允许国际科学家接触来自实验室或患者的2020年前的病毒株。中方对此有何评论？

赵立坚：美方应该清楚，新冠病毒“可能”通过冷链食品传人，“极不可能”通过实验室传人是中国—世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告中的明确结论。关于原始数据，中方在联合研究中向世卫专家逐条展示了特别需要关注的原始数据。外方专家也多次明确表示，专家组获得了大量数据和信息，对由于部分信息涉及个人隐私不能复制和携带出境表示充分理解。事实都摆在那里，若真如报道所言，那么美方的所谓建议完全就是无视全球科学家前期研究成果，既不科学，更不严肃，是要搞一出预设结局的政治闹剧，目的无非是继续为抹黑打压中国制造借口。

美方反复拿原始数据、实验室泄漏说事儿，那么他们自己做的如何？外界对美国一些早期病例早于官方报告首例确诊病例时间、2019年7月弗吉尼亚州北部开始出现不明原因的呼吸系统疾病、威斯康星州暴发大规模“电子烟疾病”等有很多的疑问，美方能否像自己呼吁的那样展现开放透明，及早披露相关病例的详细数据和信息？外界围绕德特里克堡的疑云重重，美方如果正大光明，为何不开放德克里特堡给国际专家参观、调查或研究？

我想重申，病毒溯源是科学问题，应由全球科学家合作开展有关工作。将溯源问题政治化的行径只会严重阻碍全球溯源合作，破坏全球抗疫努力，导致更多的生命损失。我们希望美方也像中方一样，采取科学合作态度，同世卫组织开展溯源合作，不要把科学研究政治化，更不要怀揣阴谋论否定科学，为一己之私破坏国际社会团结抗疫的共同事业。

路透社记者：美国将在今年秋季解除对中国留学生入境美国留学的限制。你对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关情况，认为这是美方采取的积极一步。中国疫情防控早已取得世界公认的重大战略成果，希美方为中方人员赴美作出妥善安排，为恢复双方人员往来创造有利条件。

法新社记者：关于美国放宽外国留学生入境签证限制的问题。鉴于中国国内疫情已经得到有效控制，中方是否考虑为国际留学生返华复学开绿灯？

赵立坚：中国政府始终高度重视外国留学生来华问题。各相关高校积极回应留学生的关切和诉求，通过安排好线上教学、保持日常紧密联系等方式妥善处理。

中方将继续在确保防疫安全的前提下，统筹研究外国留学生来华事宜，并同各方保持沟通协商，共同推动构建健康安全有序的人员往来新秩序。

《环球时报》记者：据报道，澳大利亚内政部秘书长迈克·佩苏略针对中美在台湾问题上的紧张局势称，澳新美军事同盟关系给澳大利亚带来了保护，今天自由国家再次听到战鼓的敲响。我们要不断寻找和平解决问题的机遇，也要为战祸的到来再次振作。澳大利亚必须做好准备“再次派遣我们的战士去战斗”。澳媒体普遍认为有关言论系针对中国。中方对此有何评论？

赵立坚：澳大利亚个别政客出于一己私利，热衷发表煽动对立、渲染战争威胁言论，这种做法极不负责任，注定不得人心。他们才是真正的麻烦制造者。我注意到，很多澳国内民众也在社交媒体上表达了不满，认为这种煽动性言论骇人听闻、极为“疯狂”。

中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国的发展是世界的机遇。作为一个长期受益于对华合作的国家，澳大利亚鼓噪“中国威胁论”既不符合事实，又很不道德，终将搬起石头砸自己的脚。我们奉劝澳大利亚个别政客摒弃冷战思维，停止发表不负责任的言论，多做有益于地区和平稳定的事。

印度广播公司记者：还是关于留学生返华问题，能否介绍一下目前获准返华的国际留学生情况？他们都属于哪些国家？

赵立坚：关于你提到的具体问题，请你向中方主管部门询问。

日本富士电视台记者：你的推特的内容代表的是个人立场还是外交部的立场？

赵立坚：中方的官方立场，日方应该是清楚的。

彭博社记者：日本、印度和澳大利亚的贸易部长会晤后正式启动供应链弹性倡议。此前有报道称这三国正合作应对中国的贸易主导地位。外交部对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关情况。全球产业链供应链的形成和发展，是长期以来市场规律和企业选择共同作用的结果。产业链上下游之间的关系是分工合作、互利共赢，而不是任何一方对另外一方的施舍和恩赐。人为推动产业“转移”，违背经济规律和客观现实，无助于解决各国自身面临的问题，不利于全球产业链供应链稳定，也不利于世界经济的稳定复苏。疫情当前，我们希望有关方面珍惜来之不易的国际抗疫合作成果，尊重市场经济规律和自由贸易规则，多做有利于增进互信与合作的事，维护全球产业链供应链稳定畅通，推动世界经济早日实现强劲、可持续、平衡、包容发展。

(责编：于洋、刘慧)