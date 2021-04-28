人民网联合国4月27日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军27日呼吁，国际社会应坚持标本兼治和以人为本，采取有效和具体行动，推动和平解决冲突进程，为保护平民赖以生存的基础设施创造条件。

当日，联合国安理会召开保护平民赖以生存设施问题公开辩论会，张军在会上发言强调，在当前全球疫情背景下，确保医疗设施对冲突中平民的可及性和安全性是国际社会面临的共同优先任务。

他指出，平民是武装冲突中首当其冲的受害者。农业生产、食品安全、供水供电、医疗救助等基础设施，对保障平民生存需求、改善人道局势至关重要，保护平民赖以生存的这些基础设施是国际人道法的明确要求。

他指出，保护冲突局势中平民赖以生存的基础设施，必须着眼全局，秉持系统治理观念，持之以恒推动解决冲突根源问题，以发展促和平是根本出路。国际社会应统筹2030年可持续发展议程落实工作，帮助冲突国家和地区应对好减贫、抗疫等方面挑战，逐步消除冲突根源。当前，安理会议程上很多热点问题处于关键阶段。国际社会应该抓住时机，加大外交努力，通过对话、斡旋、谈判等方式，坚持和平解决冲突，防止紧张态势升级。安理会和联合国其他机构应当发挥好统筹协调作用，并支持区域组织发挥自身优势。当事国政府承担着保护平民赖以生存设施的首要责任，国际社会应尊重当事国主权，聚焦当事国需求，听取当事国意见，帮助当事国加强能力建设。要警惕恐怖势力控制、破坏基础设施，甚至通过数字技术对关键基础设施进行网络袭击。

张军表示，多年来，中国通过推动“一带一路”倡议同联合国2030年可持续发展议程对接，同有关国家和国际、区域组织深化合作，帮助发展中国家加强基础设施建设，促进就业，改善民生。中国在非洲援建24个农业技术示范中心，惠及50余万当地民众。中国—联合国和平与发展基金发展子基金实施了由联合国多个机构参与的 34个项目，惠及数十个国家。新冠疫情暴发以来，中国已向很多冲突中国家提供紧急医疗援助，派出医疗队，帮助这些国家抗击疫情。未来，中方将继续同国际社会一道，帮助冲突国家提升自主发展和保护平民的能力。

(责编：于洋、刘慧)