新华社北京4月28日电（记者邹多为）亚洲开发银行驻中国代表处首席代表冯幽兰28日表示，在出口强劲和消费恢复等因素共同推动下，中国经济将继续保持强劲复苏态势。

亚行当天发布的年度旗舰经济报告《2021年亚洲发展展望》显示，尽管新冠肺炎疫情仍存在不确定性，但随着全球经济健康复苏以及疫苗接种工作取得初步进展，今年亚洲发展中经济体增速有望反弹至7.3%，其中中国经济增速将大幅上涨至8.1%，比去年12月预测报告提高0.4个百分点。

“就业形势改善、消费者信心恢复以及居民消费需求不断释放等因素将共同促进中国经济复苏。”冯幽兰说。

“过去一年，从一季度同比下降6.8%到四季度同比增长6.5%，中国经济向世界展现出明显的V形复苏曲线。”亚行驻中国代表处经济部主任裴德铭说，这充分表明中国统筹疫情防控和经济社会发展成效显著。

展望2021年，他分析认为，从需求侧看，消费有望延续去年上升态势，继续成为驱动中国经济增长的主要因素，投资和出口则紧随其后；从供给侧来看，制造业有望稳步增长，服务业将继续恢复，劳动力市场也有望进一步好转。

根据报告，猪肉价格持续下跌将抑制食品通胀水平，预计2021年中国通货膨胀率将有所下降。但随着国内和全球需求逐渐复苏，2022年或将再次回升。

裴德铭表示，2021年中国经常账户仍将保持顺差，但经常账户差额占国内生产总值比重将在2022年有所收窄。他建议，相关主管部门应帮助商业银行化解其不良贷款，以减少系统性风险。

亚行成立于1966年，总部设在菲律宾首都马尼拉，现有68个成员，其中49个来自亚太地区。中国于1986年加入亚行。

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