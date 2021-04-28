人民网联合国6月28日电 （记者李晓宏）在中国推动下，联合国维和人员安全小组27日在纽约联合国总部成立，旨在搭建平台，加强信息沟通，促进政策协调，提高能力建设，致力于进一步增进维和人员安全，推动维和人员安全议程取得实质进展。中国、巴西、印度尼西亚和卢旺达四国担任该小组共同主席。

当日，维和人员安全小组启动仪式由中国常驻联合国代表张军主持，联合国和平行动副秘书长拉克鲁瓦、安保事务副秘书长米肖、行动支助助理秘书长布滕汉姆以及有关国家常驻联合国代表、副代表和军事顾问等150余名嘉宾出席。小组成员包括俄罗斯、美国、英国、法国、德国、日本、摩洛哥、南非、巴基斯坦、印度、埃及、埃塞俄比亚以及阿盟等49个国家和区域组织，涵盖主要维和行动出兵国、出警国、出资国和东道国，体现了广泛的包容性和代表性。

张军在启动仪式上表示，联合国维和行动是维护国际和平与安全的重要手段，维和人员已经成为国际和平的宝贵资产。70多年来，120多个国家的3000多名维和人员牺牲在维和岗位上。当前，新冠肺炎疫情同地区热点、族群矛盾、恐怖主义、简易爆炸装置等威胁相互叠加，维和人员安全风险不断上升，今年以来已有49名维和人员为和平事业献出宝贵生命。增进维和人员安全是一项系统工程，有赖于各方面共同参与，形成合力。

张军强调，小组要深入研究维和人员安全领域的新问题、新挑战，推动会员国加大关注，提高认识，形成共识。保障维和人员安全不仅需要政策指导，更需要切实行动。我们要推动将会员国共识转化为特派团层面的具体行动，真正提升维和人员保障水平。我们要加强经验交流，针对维和人员安全举措落实过程中出现的突出问题，推动会员国加强经验交流，进行案例分析，争取形成最佳做法，推动解决难点问题。

各方高度赞赏中方牵头成立维和人员安全小组，表示增进维和人员安全迫在眉睫，成立小组正当其时。中国推动维和人员安全议题，体现了对多边主义和联合国工作的切实支持。各方重申对增进维和人员安全的承诺，强调将积极参与小组活动，推动提升维和人员安全保障水平，降低维和人员安全风险，更好发挥维和行动对国际和平与安全的重要作用。

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