新华社德黑兰4月28日电（记者高文成）伊朗副外长阿拉格希27日在接受媒体采访时说，在奥地利首都维也纳举行的伊核谈判正在正确的轨道上前进，但前方仍有重要挑战需要应对。

伊朗核问题全面协议联合委员会新一轮政治总司长级会议27日在维也纳举行。阿拉格希会后再次敦促美国率先解除所有对伊制裁，并表示伊朗也将在核实制裁解除后完整履行伊核协议。

伊朗新闻电视台援引阿拉格希的话说，各代表团都足够认真，为了取得结果而努力工作。他强调：“一旦其他相关方试图浪费时间用于其他目的，伊朗会停止谈判。”

另据伊朗外交部在官网上发表的声明，伊核协议联合委员会各方27日决定加快谈判进程，并增设工作组来研究恢复履行伊核协议的“务实安排”。

为讨论美伊两国恢复履约问题，伊核协议相关方本月初开始在维也纳举行会议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

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