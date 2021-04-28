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哈萨克斯坦总统：中国永远是好朋友好邻居好伙伴

2021年04月28日19:02 | 来源：新华网
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新华社努尔苏丹4月28日电（记者张继业）据中国驻哈萨克斯坦大使馆28日消息，哈萨克斯坦总统托卡耶夫日前表示，中国永远是哈萨克斯坦的好朋友、好邻居、好伙伴。

托卡耶夫27日在总统府会见中国驻哈大使张霄。托卡耶夫强调，哈中关系具有战略性、长期性和稳定性。中国永远是哈萨克斯坦的好朋友、好邻居、好伙伴。哈方坚定不移奉行对华睦邻友好政策，两国人民传统友谊不受国际风云变幻影响。哈方愿同中方在联合国、上合组织、亚信及“中亚五国+中国”等多边平台深化合作，不断增进互信。

托卡耶夫祝贺中国共产党迎来百年华诞，盛赞中国人民取得脱贫攻坚历史性胜利，高度评价中国统筹疫情防控和经济社会发展成就。他表示，期待以各种形式同中方密切高层交往，不断推进全方位合作，共同打造后疫情时代的数字丝路、健康丝路和绿色丝路。哈方愿同中方在便利人员往来、畅通跨境运输等领域加强协调。

张霄说，当前中哈关系持续发展，政治互信不断加深，两国共建“一带一路”符合两国人民的根本利益。在后疫情时代，双方应进一步加强发展战略对接，不断增进相互了解和民心相通，加大在国际舞台上沟通协调，共同维护公平正义和地区稳定，用更多实际成果不断充实两国永久全面战略伙伴关系内涵。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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