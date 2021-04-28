人民网布鲁塞尔4月28日电 （记者任彦）比利时布鲁塞尔中国文化中心最近在网站、各社交平台推出《百年大党——老外讲故事》系列，分享外国友人与中国、与上海的缘分和情愫，获得广大网友关注点赞。

为迎接中国共产党百年华诞，上海市人民政府新闻办公室与新民晚报社共同制作了百集融媒体系列《百年大党——老外讲故事》。100位在沪的外国人，来自全球六大洲30余个国家，有科学家、企业家、艺术家、专家学者、体育明星，也有普通人，他们真实地诉说着与这座城市寻常的故事交集。

来自英国的导演柯文思为了筹备一部纪录片，第一次到中国，就爱上了中国。距第一次到上海已经过去了40年，如今定居在上海的柯文思仍旧最爱外滩，在他看来上海外滩是一个完美的地方，它静静诉说着中国在过去100年间的进步和发展。

热爱烹饪的法国人罗熙文是达索系统全球执行副总裁，2012年刚到上海，便发现了这座城市的创意因子。他说在上海这座城市“让人感觉生活特别美好”。“围观”市民健身、跳广场舞，逛超市、菜市场……罗熙文感慨道，这座“充满乐趣”和活力的城市已成为他的第二故乡。

在上海踢球的国际知名球星奥斯卡，5年前加盟上海一家足球俱乐部，从此开启了他的“上海生活”。在上海的5年间，奥斯卡和他的队友夺得了2018年中超联赛冠军和2019年超级杯冠军，他和队友们还将继续为荣誉而战。

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