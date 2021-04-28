原标题：学术自由？澳大利亚学者因质疑反华学者言论被谩骂、威胁

“我担心澳大利亚的学术自由正在被扼杀。”当事人这样感叹道。据澳大利亚《悉尼先驱晨报》27日报道，澳大利亚一学者仅仅因挑战了所谓中国在新疆实施“种族灭绝”的说法，就被冠以了“不道德”、“间谍”的帽子，甚至还收到了近乎“死亡威胁”的邮件。

据报道，这名学者名叫简·戈利，是澳大利亚国立大学中国研究所的一名教授。报道称，她上周在国家记者俱乐部的一次讲话中引用一份报告称，有关“大约有100万维吾尔族人经历过再教育营”的说法可能被夸大了。

据报道，戈利引用的这份报告针对的是澳大利亚战略研究所以及反华学者郑国恩此前的“研究”。报道提到，郑国恩曾在一份报告中攻击中国在新疆实行“绝育”等措施，而戈利引用的这份报告指出，所谓的“强制绝育”实际上不过是“计划生育”。

《悉尼先驱晨报》特意强调戈利引用的这份报告是“匿名”的，还声称郑国恩的报告经过了所谓的“同行评审”，而戈利的这份并未经过同行评审。报道还称，郑国恩本人也跳出来指责戈利引用的报告是“低于（学术）标准”、“包含重大事实错误”云云。

报道随后提到了戈利的一次采访。她在采访中表示，她是从一位前澳大利亚驻华大使那里得到的这份报告，并且在公布它之前也咨询了两位同事的意见。“他们都认为它具有学术性，写得很好，而且有很多几乎是全英文的注脚。”戈利说道。

“这就是我运用学术判断的地方，我一辈子都在评审同行文章。我读了它，我认为有很多观点对我来说是有意义的，”戈利还说，“我不是说我完全了解新疆，但如果我读了一篇对我有意义的文章，为什么不允许我提出来？”

据报道，戈利表示，她提起这份报告是为了反驳澳大利亚媒体里的一些主流说法。至于之所以匿名，戈利说，她不认识论文的作者，但她捍卫他们通过中间人匿名向她提交论文的权利，因为如果被曝光，这些作者将受到迫害。

戈利所说的迫害似乎并不是空穴来风。报道提到，戈利表示自己已经收到了大量仇恨邮件，有的已近乎是死亡威胁，还有人骂她是“共产党的间谍”。戈利说，她担心澳大利亚的学术自由正在被扼杀，这也是她提起这份报告的原因之一。

对于郑国恩此前炮制的各种涉疆谣言，外交部发言人赵立坚曾表示，郑国恩打着“学术研究”的旗号，不断炮制反华谣言，尤其热衷于炮制涉疆谣言。他的所谓报告毫无信誉和学术操守可言，早已被事实证明是虚假信息。值得注意的是，多年来郑国恩并未到过中国和新疆，突然成了“新疆问题知名专家”，还受到热捧，这背后显然有别有用心的势力在对其进行政治操弄，其目的就是借炒作涉疆议题攻击抹黑中国。

赵立坚说，事实上，郑国恩炮制的涉疆谣言远不止“强迫劳动”，他还炮制了诸如“强制绝育”、“灭绝少数民族文化”甚至“种族灭绝”等很多种更加耸人听闻的涉疆谎言。一些西方国家政客、议员罔顾事实与常识，偏听偏信郑国恩的一面之词，不断对中国进行无理指责，部分西方国家议会甚至推动搞所谓涉疆动议，这种极不严肃、污蔑抹黑中国的荒唐闹剧最终只会损坏自己的声誉，贻笑大方。郑国恩及其背后的邪恶反华势力总有一天会受到良知的谴责和正义的清算！（边子豪）

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