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【中国有约】金元社区提升“民生三感” 丰富老年人文化生活

2021年04月28日13:32 | 来源：人民网-国际频道
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人民网贵阳4月28日电 （苏缨翔）“获得感、幸福感、安全感”又称“民生三感”。近两年，贵阳市观山湖区加快部署落实“三感社区”建设。

金元社区于2013年成立，辖区面积0.95平方公里，目前入住3585户，11135个居民，其中60岁以上老人占17%。

面对社区空巢老人、高龄老人越来越多的情况，金元社区成立了一支“小棉袄”志愿服务队，经常上门对这些老人开展关爱、走访活动。

据介绍，目前金元社区已打造出老年大学、儿童之家、四点半课堂、爱心共享角等多个平台，并与辖区共治单位携手举办各类文艺活动，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

“我们在社区协调了一间房屋，专门开设了老年大学。目前开设的有书法班、瑜伽班、民乐班、舞蹈班以及太极班，将来我们还会陆陆续续开设老年人感兴趣的其他班，让老年人的生活更加丰富多彩。”金元社区党总支书记、主任袁琴告诉人民网。

社区居民王正群接受人民网采访时表示，“生活在这个小区我们感觉到的是幸运、是幸福，”她说，“我的子女不在这，居委会的这些年轻同志，都会经常关心我们。”

如今的观山湖区，高质量发展态势更加凸显，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

在谈及未来社区发展时，袁琴说：“接下来我们会紧扣党史学习教育中的为群众办实事主题教育相关工作要求，把辖区内群众所急、所想、所盼的事，一件一件地做好，持续提升群众的获得感、幸福感和安全感。”

(责编：张信凤、刘慧)

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