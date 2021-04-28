人民网贵阳4月28日电 （苏缨翔）作为中国南方数据中心示范基地，贵州省有23个投入运营及在建的重点数据中心，400万台规划服务器。因此，贵州也被称为“中国数谷”和“中国机房”。

近年来，围绕建设国家大数据综合试验区，贵州大力推进大数据与实体经济融合，积极推动数字产业化、产业数字化，不断为高质量发展提供新动能。

截至目前，贵州省数字经济增速连续五年排名全国第一。“十四五”时期，贵州坚持以大数据引领创新驱动发展，大力发展数字经济，推进数字产业化、产业数字化，为数字中国建设提供贵州方案。

借力先天优势 形成产业生态

“贵州是‘西电东送’的起源地，水煤资源丰富，电价相对较低，1度电只需要3毛5。把数据中心建在我们这里，一年可以给企业节约上千万甚至过亿的资金。”贵安新区产业发展局大数据科负责人杨帙林说。

一批世界知名互联网、大数据企业便是看中了贵州的先天优势，扎根贵州发展。满帮、白山云、易鲸捷、朗玛、医渡云等一批极具活力和创新的本土企业也在不断壮大。与此同时，省属国企云上贵州公司成为苹果iCloud云服务中国大陆唯一运营商。

据杨帙林介绍，贵安新区目前计划建立一个半径为5公里的“马场”，此举是为了把数据中心聚集在一起。

建设中的贵安华为云数据中心。主办方供图

为什么要把数据中心聚集在一起？杨帙林在采访中给出了解答。首先，集约化的目的是为了节约土地资源；其次，通过节约投资打造绿色概念，将该用的钱用于民生及其他地方；第三，数据中心更倾向于机器就业，聚集数据中心同时也便于维护人员的集约化。

随着三大运营商、苹果、华为、腾讯等龙头企业数据中心以及一批国家部委数据中心相继落户，贵州开启了发展大数据的征程。

贡献社会事业 改善民生服务

贵州一直坚持以大数据服务民生社会事业，推进大数据在脱贫攻坚、医疗健康、民生改善等领域的创新应用。

为进一步推动数字经济和智慧商务建设，在省委省政府的部署下，“一码贵州”平台在2020年7月正式上线，整合全省所有电商平台，锁定农产品发源地到销售地，助力产销高质量对接。上线半年以来，已汇聚7万余个特色产品线上销售，销售金额突破40亿元，实现“一码促振兴、一码采购齐、一码销全国”。

目前，在全省1.3万家基地采集农产品，包括合作社、种植户、企业，全省400万农户享受到了电商红利。贵州通过电商形式直接或间接带动了近120万贫困户增收。下一步，将继续通过电商切实做到服务下乡，助力黔货出山，巩固脱贫攻坚成果。

贵阳大数据安全产业展示中心。人民网 苏缨翔摄

贵州充分利用大数据手段，解决民生领域突出矛盾和问题。其中比较有代表性的是贵州省卫健委搭建的远程医疗大数据监管平台。

自2016年上线以来，平台已经接入1800余家医疗机构，1500余家远程中心，累计完成18万例远程会诊。群众在乡镇卫生院直接向上级医院申请远程会诊，急重症半小时响应，普通会诊24小时响应，超时的远程申请，进入平台预警区域，确保及时会诊。

在疫情期间，平台开展了2400余次远程会诊，邀请国家级专家远程会诊30余次。远程培训各级医疗机构、医护人员和防控工作者150余万人次，为贵州打赢疫情防控战提供了有力支撑。

打开国际视野 推动高水平开放

在这场一开始就影响世界的信息产业革命进程中，贵州以独特的优势和敏锐的嗅觉，借力不断扩大的国际化合作，加速与世界的共融互通，大数据发展风生水起。

在目标定位上突出“全球视野、国家高度、产业视角、企业立场”，西进班加罗尔，北上阿拉木图，飞越莫斯科河，辗转“一带一路”，贵州四下出击，在全球首开数据资源大招商的先河。在海外设立了贵阳高新（硅谷）创新中心、贵阳高新（莫斯科）创新中心、贵阳高新（特拉维夫）创新中心等大数据创新中心，苹果、英特尔、惠普、IBM、微软、甲骨文以及戴尔等知名企业纷至沓来。

通过发展大数据，贵州打开了国际视野，增强了发展活力，转变了发展路径。在成功举办数博会等重大开放活动之时，贵州真切感受到国内外发展大数据的热潮。

国家大数据（贵州）综合试验区展示中心内的5G智能机器人。主办方供图

“我们也非常欢迎国际方面的大型企业来贵安新区考察和合作，因为我们这边很开放，欢迎大家过来。”杨帙林说。

如今，开放创新的贵州已经成为一片充满生机的热土，正昂首阔步走向世界。

(责编：张信凤、刘慧)