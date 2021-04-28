新华社里斯本4月27日电（记者赵丹亮）葡萄牙总统德索萨27日宣布，随着新冠感染人数大幅下降，葡萄牙将于29日结束国家紧急状态。此后，国家将进入防范措施相对宽松的“灾害状态”。

德索萨当日发表电视讲话说，即使不再延长国家紧急状态，民众仍需要采取所有必要的防范措施，一旦疫情反弹，他会毫不犹豫立即再次启动国家紧急状态。

葡萄牙去年3月19日实施了史上首次国家紧急状态，经过两次延期后于5月初结束。随着秋冬季第二波疫情到来，葡萄牙从去年11月9日起再次进入国家紧急状态，延续至今。

自疫情发生以来，葡萄牙累计新冠确诊病例近83万例，死亡近1.7万例。去年圣诞节和今年新年假期，葡萄牙一度放宽防疫措施，随后疫情形势急转直下，每日新增确诊和死亡病例屡创新高，葡进入疫情暴发以来最困难时期，政府从今年1月中旬开始实施最严厉的封禁措施。随着疫情缓解，今年3月政府开始分阶段逐步解封，学校恢复上课，商业机构、餐馆、咖啡店恢复营业，市政部门开始现场办公等。

根据葡萄牙法律，国家应对特殊灾情措施分为三个级别，“紧急状态”为最高级别，需总统提议、政府认可和议会批准。

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